Se enfrentó a Paula Chaves, se retiró de los medios y hoy hizo una empresa del amor propio: la nueva vida de Laura Giovanetti

Los flashes, las pasarelas y la exposición constante marcaron los primeros años de la vida profesional de Laura Giovanetti en el mundo del espectáculo. Aquella joven prometedora brilló con luz propia en el recordado reality "Súper M", un certamen televisivo que marcó a toda una generación de espectadores y revolucionó el mundo de la moda local.

En ese exigente concurso de talentos conducido por Horacio Cabak, Laura demostró una gran jerarquía y llegó hasta la finalísima, donde compitió mano a mano por la corona con su amiga Paula Chaves.

De ex Super M al bienestar personal, Laura Giovanetti

Sin embargo, detrás de las producciones fotográficas, los desfiles masivos y los contratos comerciales se escondía una presión estética implacable que desgastaba su salud mental día tras día. La búsqueda constante de la perfección y la exposición mediática permanente comenzaron a pesar demasiado en su bienestar cotidiano, generando una profunda desconexión con sus verdaderos deseos. El encierro obligatorio de la pandemia actuó como un motor de cambio rotundo, empujándola a soltar los medios tradicionales, barajar de nuevo y escuchar lo que realmente pedía su interior.

Laura Giovanetti: de finalista de Súper M a referente del bienestar

El paso consagratorio por el famoso reality catapultó a Laura Giovanetti a la primera plana de los medios, transformándola rápidamente en una cara súper conocida de la televisión argentina. No obstante, las exigencias rígidas de la industria y la necesidad permanente de validación externa empezaron a cobrar una factura muy alta en su tranquilidad emocional. Durante los meses de aislamiento, aquella pausa obligada le otorgó el espacio necesario para replantearse por completo su rumbo.

El posteo de Laura Giovanetti que marca el antes y despué

Ese punto de inflexión absoluto la impulsó a abandonar formalmente las pasarelas y los mandatos superficiales para volcarse de lleno al campo del desarrollo humano. Lejos de quedarse de brazos cruzados ante la incertidumbre, canalizó toda su vivencia personal estudiando disciplinas clave orientadas a la sanación emocional y el autoconocimiento profundo.

El nacimiento de su comunidad digital y su nueva profesión por Laura Giovanetti

Con una convicción inquebrantable, Laura Giovanetti se recibió oficialmente como coach ontológica, se especializó en programación neurolingüística y sumó herramientas prácticas de biodecodificación para acompañar a otros. Con todo el respaldo teórico y su experiencia de superación, fundó "Tratate Bien", una comunidad digital y un espacio integral dedicado al amor propio.

Laura Giovanetti está a cargo de Tratate bien.

A través de talleres virtuales, asesorías personalizadas y contenidos dinámicos en su cuenta de Instagram, hoy ayuda a miles de seguidores a liberarse de la autoexigencia destructiva. Cada publicación funciona como un recordatorio constante sobre la importancia de poner límites sanos, perdonarse los errores y construir una autoestima sólida desde la compasión.

Laura Giovanetti y Paula Chaves: una amistad intacta y un final a puro corazón

A pesar de haber dejado atrás la vorágine de la pantalla chica, Laura mantiene un vínculo inquebrantable y una hermosa amistad con Paula Chaves, celebrando juntas aquellos primeros sueños compartidos. De vez en cuando acepta alguna campaña publicitaria o producción fotográfica puntual, pero hoy lo hace desde la libertad absoluta y sin las inseguridades paralizantes de la juventud.

Una historia de Instagram compartida por las ex Super M recordando el concurso.

Su profunda transformación demuestra que nunca es tarde para soltar lo conocido y apostar por aquello que realmente hace latir el corazón con fuerza. De esta manera, Laura Giovanetti entendió que el éxito más grande no se mide en tapas de revistas ni en minutos de aire, sino en la paz incalculable de elegir un camino propio.