Paula Chaves le reclamó en vivo a Mario Pergolini un premio que nunca recibió: "Estoy para hacer un juicio"

El paso de Paula Chaves por Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini por eltrece, dejó uno de los momentos más divertidos de la emisión de este miércoles 1 de julio. En medio de un recorrido por los comienzos de la modelo en el mundo de la moda, ambos revivieron su experiencia en Super M, el reality que marcó un antes y un después en la carrera de la conductora y que, además, significó el inicio de su vínculo laboral con el periodista. Sin embargo, lo que comenzó como un repaso cargado de nostalgia terminó convirtiéndose en un inesperado reclamo por un premio que, según aseguró la conductora de Olga, nunca llegó a recibir.

Paula Chaves

El impensado reclamo que Paula Chaves le hizo a Mario Pergolini: "Estoy para hacer un juicio"

Todo surgió cuando la producción rescató imágenes de la gran final de Super M 2003, el certamen que Paula Chaves ganó con apenas 18 años y que la catapultó a la agencia de Ricardo Piñeiro, uno de los referentes del modelaje argentino de la época. Mientras observaban esas postales de hace más de dos décadas, Mario Pergolini recordó que aquel triunfo fue el puntapié inicial de una carrera que luego la llevó a convertirse en una de las modelos más reconocidas del país y, más tarde, en una de las conductoras más populares de la televisión.

Paula Chaves en Super M

Fue entonces cuando la conductora de Olga recordó los premios que obtuvo tras consagrarse ganadora. Además del contrato con la agencia de Piñeiro, recibió un auto, aunque hubo otro reconocimiento que, según reveló entre risas, quedó solamente en la promesa: un viaje a París que jamás pudo disfrutar.

La confesión tomó completamente por sorpresa a Pergolini, quien reaccionó con incredulidad y trató de reconstruir qué había pasado con aquel premio. Entre bromas, el conductor aseguró que el vehículo sí había sido entregado y deslizó que la responsabilidad por el viaje correspondía a la productora de aquel entonces. El intercambio rápidamente derivó en un divertido ida y vuelta que hizo estallar de risa al estudio.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Paula Chaves siguió alimentando la broma sobre llevar el tema a la Justicia y lanzó: "Yo estoy re para hacer un juicio". Incluso confesó que siempre fantaseó con poder pronunciar la clásica frase "mis abogados", ironizando sobre las disputas legales que suelen protagonizar muchas figuras del espectáculo.

Aunque todo transcurrió en tono de humor, Mario Pergolini prometió buscar una forma de saldar aquella vieja deuda. Más de dos décadas después de haber ganado el reality que cambió su vida, el viaje a París volvió a convertirse, inesperadamente, en uno de los grandes protagonistas de la noche en Otro día perdido.