El insólito video del karaoke de Brenda Gandini con Paula Chaves, Violeta Urtizberea y Benjamín Rojas

La actriz y modelo Brenda Gandini festejó su cumpleaños número 42 en una noche inolvidable, rodeada de sus seres queridos y un nutrido grupo de amigos del mundo del espectáculo. La celebración, que tuvo lugar en un ambiente distendido y lleno de alegría, contó con la presencia de figuras destacadas como Paula Chaves, Violeta Urtizberea y Benjamín Rojas que protagonizaron un momento divertido.

Así festejo su cumpleaños Brenda Gandini

Brenda Gandini no dudó en compartir los mejores momentos de la velada a través de sus redes sociales, donde mostró cómo disfrutó junto a familiares y amigos en un encuentro lleno de amor y camaradería. En su cuenta de Instagram, publicó fotos y vídeos que reflejaban los momentos más divertidos y emotivos del festejo, permitiendo a sus seguidores ser parte de esta celebración tan especial.

Brenda Gandini celebrando su cumpleaños//Instagram

“Ayer fue mi cumpleaños, pero también una excusa para ver a mucha gente que amo y festejar un rato la vida todos juntos”, manifestó con emoción y alegría la modelo. Esta frase resume perfectamente el espíritu de la reunión, que más allá de celebrar un año más de vida, se convirtió en una oportunidad para fortalecer lazos y compartir momentos memorables con personas importantes en su vida.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia//Instagram

Uno de los protagonistas indiscutibles de la noche fue Gonzalo Heredia, el marido de Brenda Gandini, quien acompañó a la actriz durante toda la velada. La pareja se mostró muy cariñosa y cómplice, dando muestras claras de la buena relación y el amor que los une. Sin dudas, su presencia fue fundamental para que la fiesta fuera aún más cálida y familiar. También, se hicieron presentes muchos amigos del mundo del espectáculo, entre ellos, Paula Chaves, Violeta Urtizberea y Benjamín Rojas que le regalaron el instante más icónicos de la noche, con un karaoke especial.

Brenda Gandini y Benjamín Rojas//Instagram

Brenda Gandini, Paula Chaves, Violeta Urtizberea y Benjamín Rojas poniendo ritmo a la noche

Uno de los momentos más divertidos y sorprendentes de la noche que se puede ver en el Instagram de la modelo fue un vídeo donde Brenda Gandini, Paula Chaves, Violeta Urtizberea y Benjamín Rojas se animaron a cantar en un karaoke la canción “Corazón Mentiroso” de La Princesita. La espontaneidad y buen humor de los invitados dejaron en evidencia lo bien que se estaban pasando, entre entonación y baile.

Brenda Gandini con Benjamín Rojas y Pedro Alfonso//Instagram

"Un grupo muy afinado y organizado (cuando estaban tímidos)", escribió la actriz en tono de broma al pie del video. En dichas imágenes se observa a la artista dando lo todo con el canto y acompañada de sus colegas. Ella está con el micrófono en mano y luciendo un outfit total black, que constaba de un vestido corto, con detalles de plumas, medias del mismo color y botas. Además tenía puesto una corona indicando ser la reina de la noche de su cumpleaños número 42.

Estos artistas aportaron su carisma y simpatía, convirtiendo la fiesta en una verdadera reunión de estrellas. Con estas imágenes y momentos compartidos, Brenda Gandini le dio la bienvenida a un nuevo año llena de energía positiva, cariño y la certeza de contar con un círculo cercano que siempre la acompaña.