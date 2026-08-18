miércoles 19 de agosto del 2026
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Las mejores fotos de las vacaciones de Paula Chaves en Miami: amigas, playa y paseo en barco con sus hijos

La modelo compartió distintas postales de su viaje junto a Olivia, Balthazar y Filipa.

Paula Chaves
Paula Chaves | INSTAGRAM

Paula Chaves disfruta de unos días de descanso en Miami junto a sus tres hijos, Olivia, Balthazar y Filipa. Desde allí, la modelo y conductora comenzó a compartir parte de su álbum de viaje y mostró algunas de las experiencias que está viviendo durante su estadía.

Paula Chaves, Olivia Alfonso, Baltazar Alfonso, Filipa Alfonso
Paula Chaves, Olivia Alfonso, Baltazar Alfonso, Filipa Alfonso

A través de Instagram, Paula Chaves construyó una especie de bitácora visual con fotografías y videos de sus días en la ciudad. Paseos, momentos frente al mar, salidas gastronómicas y encuentros con amigas fueron algunos de los planes que quedaron registrados en sus publicaciones.

El paseo en barco y los momentos junto a sus hijas

Uno de los momentos que Paula Chaves eligió mostrar fue un paseo en barco por Miami junto a sus hijos. En las imágenes y videos compartidos se puede ver a la familia disfrutando del recorrido mientras el sol comenzaba a caer sobre el océano. El atardecer se convirtió en uno de los protagonistas de las postales, con el cielo en tonos cálidos y el agua como escenario. 

La salida permitió a Paula Chaves compartir una de las postales más especiales de sus vacaciones y mostrar una parte más relajada de la estadía junto a los más chicos, donde la playa también ocupó un lugar dentro del álbum de viaje. Entre las distintas publicaciones, la modelo dejó ver momentos cotidianos de sus jornadas y algunas de las salidas que realizó junto a sus hijos.

Las salidas con amigas y la gastronomía

Además de los planes familiares, Paula Chaves reservó parte de sus vacaciones para disfrutar junto a sus amigas. En una publicación que reunió cuatro fotografías, compartió diferentes momentos de sus jornadas y resumió el espíritu de esos encuentros con una frase breve: “Con amigas siempre”.

Paula Chaves
Los días de Paula Chaves en Miami

La gastronomía también formó parte de la agenda. Paula Chaves aprovechó sus días en Miami para conocer distintos restaurantes y espacios que forman parte de la propuesta de la ciudad, incorporando las experiencias culinarias a su recorrido. De esta manera, sus publicaciones reúnen diferentes escenas de unas vacaciones que combinan tiempo en familia, momentos con amigas, playa y paseos.

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