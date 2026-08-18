Las mejores fotos de las vacaciones de Paula Chaves en Miami: amigas, playa y paseo en barco con sus hijos

Paula Chaves disfruta de unos días de descanso en Miami junto a sus tres hijos, Olivia, Balthazar y Filipa. Desde allí, la modelo y conductora comenzó a compartir parte de su álbum de viaje y mostró algunas de las experiencias que está viviendo durante su estadía.

Paula Chaves, Olivia Alfonso, Baltazar Alfonso, Filipa Alfonso

A través de Instagram, Paula Chaves construyó una especie de bitácora visual con fotografías y videos de sus días en la ciudad. Paseos, momentos frente al mar, salidas gastronómicas y encuentros con amigas fueron algunos de los planes que quedaron registrados en sus publicaciones.

El paseo en barco y los momentos junto a sus hijas

Uno de los momentos que Paula Chaves eligió mostrar fue un paseo en barco por Miami junto a sus hijos. En las imágenes y videos compartidos se puede ver a la familia disfrutando del recorrido mientras el sol comenzaba a caer sobre el océano. El atardecer se convirtió en uno de los protagonistas de las postales, con el cielo en tonos cálidos y el agua como escenario.

La salida permitió a Paula Chaves compartir una de las postales más especiales de sus vacaciones y mostrar una parte más relajada de la estadía junto a los más chicos, donde la playa también ocupó un lugar dentro del álbum de viaje. Entre las distintas publicaciones, la modelo dejó ver momentos cotidianos de sus jornadas y algunas de las salidas que realizó junto a sus hijos.

Las salidas con amigas y la gastronomía

Además de los planes familiares, Paula Chaves reservó parte de sus vacaciones para disfrutar junto a sus amigas. En una publicación que reunió cuatro fotografías, compartió diferentes momentos de sus jornadas y resumió el espíritu de esos encuentros con una frase breve: “Con amigas siempre”.

Los días de Paula Chaves en Miami

La gastronomía también formó parte de la agenda. Paula Chaves aprovechó sus días en Miami para conocer distintos restaurantes y espacios que forman parte de la propuesta de la ciudad, incorporando las experiencias culinarias a su recorrido. De esta manera, sus publicaciones reúnen diferentes escenas de unas vacaciones que combinan tiempo en familia, momentos con amigas, playa y paseos.