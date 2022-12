La predicción de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso: "elegimos creer y se dio"

La Selección argentina se consagró ganadora del Mundial de Qatar 2022, luego de vencer a Francia en penales. Ángel Di María fue una de las figuras del partido, luego de una lesión que lo imposibilitó en la mayoría de los encuentros del torneo. El Fideo” fue titular se comió la cancha y al minuto 36´ convirtió el segundo gol de la selección.

A horas de la llegada del equipo liderado por Lio Messi al país, se filtró un chat que mantuvo Ángel Di María con su esposa, Jorgelina Cardoso horas antes del partido.

"Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley" comienza diciendo Ángel Di María en la conversación con su esposa.

"Me afloja el cuerpo ese mensaje. No sé qué carajo decirte" le responde Jorgelina Cardoso. "No tenés que decir nada. Anda y disfruta mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Por que lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno" expresó Di María.

Cuando Cardoso le respondió con un emoji de emoción y llanto, el futbolista cerró: "Sabes qué lindo amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo se lo siento. Es nuestra amor".

Los protagonistas de esta historia no lo pueden creer. Jorgelina se convirtió en el primer escudo de Di María y lo acompañó siempre. Hoy, fue el momento de compartir la predicción.

Ángel Di María levantó la copa del mundo y celebró la salud de su hija:

La Scaloneta se consagró campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022. Luego de varios años de lágrimas derramadas y fracasos, Argentina conoció el sabor de la victoria y vio a los jugadores levantar la dorada.

Entre alegría, llanto y desesperación, Ángel Di María se quebró junto a sus compañeros luego del último penal que pateó Argentina. Celebrando el triunfo por la copa, el 11 de la selección también festejó por la salud de su hija más chica.

La noche previa a la final, Mía, la menor de Di María y Jorgelina, fue llevada de urgencias al hospital por un cuadro febril que preocupó a la pareja. Incluso, Jorgelina Cardoso publicó una foto de su hija siendo atendida en donde expresó: “La nena que conoce todos los hospitales del mundo. Me destruye el alma”.

Luego de un par de horas en la guardia, Mía fue dada de alta y pudo acompañar, junto con su mamá y su hermana, a Ángel Di María en el partido más importante de su carrera futbolística.