Nicole Neumann y Manu Urcera están terminando con los preparativos de su casamiento, evitando los dramas familiares de la modelo y su hija Indiana, y saliendo adelante luego de que el automovilista haya agredido físicamente a un hombre semanas atrás. Todos estos conflictos parecen no afectar a la pareja, quien envió recientemente las curiosas invitaciones para ser parte de su gran día.

En Intrusos, Maite Peñoñori se encargó de compartir esta novedad: “Atención. Ya fueron enviadas las invitaciones para la boda del año. Estamos hablando del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera”.

Fue entonces que la panelista comenzó a compartir las características de las tarjetas, empezando por el hecho de que no son físicas. “Es virtual, no es papel. Es más ecológico. Se ve un avión aterrizar en la tarjeta como una animación”, explicó. Luego, agregó otro detalle sobre una elección que Nicole Neumann y Manu Urcera tomaron para asegurarse de la exclusividad del evento. “Como habíamos contado, será el 8 de diciembre en el sur. Pero, ¿qué pusieron? Top Secret location. Solo pusieron San Martín de los Andes”, agregó Peñoñori.

“Te hacen eso de que bien sobre la fecha te mandan la ubicación para que no anden fogoneando. Quieren ese estilo hippie chic y muy indie. Ellos van por ahí”, concluyó Maite Peñoñori, dando una razón por la cual Nicole Neumann y Manu Urcera eligieron no dar la dirección exacta del evento. Cabe recordar que la modelo se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de la boda de 400 invitados y del manejo que la prensa tendrá a la hora de cubrir su casamiento.

Nicole Neumann habló sobre la posibilidad de firmar un contrato prenupcial con Manu Urcera

La modelo y el automovilista están viviendo una historia de amor, que llegará a su pico el 8 de diciembre, cuando caminen juntos por el altar. Sin embargo, la familia Urcera se muestra un poco reticente a este casamiento, con el patriarca de la familia siendo el principal oponente a la relación. “Claudio, el padre de Urcera, es dueño de una empresa petrolera en el sur del país y no vería con buenos ojos que su hijo se case con una mujer tan mediática y con tres hijos”, habían revelado en Intrusos.

Frente a esta información, comenzó a circular el rumor de que Nicole Neumann firmaría un contrato prenupcial, para complacer a la familia de Manu Urcera. Es por eso que en el ciclo conducido por Flor de la V fueron a buscar su palabra. “Yo no estoy enterada. En el caso que me lo pidan, no me molestaría”, lanzó contundente la modelo, dejando en claro que no lo tiene en sus planes pero que tampoco tendría algún problema con ello.

