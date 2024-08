Las mejores fotos de Floppy Tesouro y su novio, Salvador, de vacaciones por Europa

Feliz y “enamorada”, Floppy Tesouro (39) compartió con CARAS las postales de su primer y súper romántico viaje junto a su novio, Salvador Becciu (35). La modelo y conductora conoció al empresario durante la gala de “Asociar”, la ONG que creó Roberto García Moritán y tiene como madrina a Carolina “Pampita” Ardohain, muy amiga de Floppy.

Tesouro y su novio en Ibiza.

“Salvador me invitó a cenar al día siguiente de conocernos y no nos separamos más", contó la modelo y empresaria.

Floppy y Salvador en la noche de Positano, Italia.

"Eso pasa cuando dos personas están con las mismas ganas. Este amor me vino a sorprender gratamente”, agregó Floppy, quien aseguró tener " el corazón contento" y que "Salvador me hace muy bien. Es una persona que me trajo mucha paz, alegría y amor. Lo más importante es que estamos en la misma sintonía y creo que de eso se trata. Estamos muy fortalecidos, porque si bien hace muy poco tiempo que estamos juntos, tenemos una conexión muy fuerte. Somos dos personas que apostamos al amor. Nos encanta estar juntos y pensar en el futuro”, reconoció.

A puro romance, la pareja navegó por Capri.

Fascinada con la química que tuvo con su nuevo amor, Tesouro armó valijas para una esca pada espectacular. La pareja visitó Madrid, Ibiza y Formentera y luego siguió su idilio por Roma, Capri y recorrió la costa amalfitana en una moto Vespa, deteniéndose en cada ciudad para seguir mimándose, con cenas a la luz de las velas.

“Yo tenía programado el viaje a Europa, pero sólo a dos destinos. En una charla le conté mis planes y decidimos que viniera, además de sumar más destinos. Todo se dio de forma soñada. Los dos somos muy románticos. La verdad es que me siento plena y enamorada. Este amor me hace muy bien. Estoy feliz…Salvador es mi gran compañero”, detalló la modelo y empresaria.

La modelo y su nuevo amor también visitaron Formentera.

“Parece que estamos hace mucho tiempo y el martes cumplimos dos meses. Es la primera persona que le presento a mi hija, Moorea", confesó Floppy.

Y agregó: "Es un bombón por dentro y por fuera. Además de ser buena persona, que es lo primordial en un hombre hoy para mí, tiene muchos valores lindos y se nota. Salvador conectó mucho con mi hija. Porque, como digo yo, somos un combo. La conoció de casualidad y estuvo bueno. Jugaron juegos de mesa, charlaron, todo fue muy llevadero y hasta terminamos jugando los tres al jenga”.

La pareja cumplió dos meses de relación.

Enfocada en su emprendimiento “Floppy Fitness”, la modelo es convocada por diferentes cadenas de hoteles para mostrar su técnica. “Salvador no tiene hijos, así que veremos…(sonríe)) Si me enamoro y el otro tiene el deseo de ser padre, lo haría. Es una cuestión de amor, Pero hoy es tamos re bien y, como digo yo y él, sí tiene que ser será”, afirmó Tesouro, muy entusiasmada con su historia de amor.

Floppy, escultural en Ibiza.

“Me siento en uno de los mejores momentos de mi vida: bien conmigo, bien físicamente te, muy conectada con mi hija en un momento de crecimiento y con Salvador, que me hace super bien al alma”, concluyó Floppy, quien sigue abocada a sus líneas de ropa deportiva y trajes de baño, además de preparar el lanzamiento de una cápsula y producto ligados al fitness, del que habrá noticias muy pronto.