Semanas atrás, Floppy Tesouro decidió blanquear su nuevo romance, con el empresario Salvador Becciu. Desde entonces, la modelo vive un gran momento, amoroso y en familia, junto a su hija Moorea. Pero este amor, no fue esperado para ella, ya que nació en un evento particular en el que estuvo involucrada Pampita.

Floppy Tesouro contó detalles de su romance

En una reciente entrevista en Socios del Espectáculo (eltrece), Floppy Tesouro aseguró que está enamorada. Desde poco más de dos meses, se encuentra en pareja con Salvador, con quien ya planea ampliar su familia y seguir recorriendo en mundo, como ya comenzaron a hacerlo con su primer viaje por Europa.

Lo cierto es que este amor la tomó por sorpresa, porque lo conoció en un lugar que no esperaba: un evento solidario organizado por Pampita y Roberto García Moritán. "Fui a acompañar y colaborar", aseguró la modelo al dejar en claro que no era el sitio donde pensaba encontrar pareja. En cuanto a los detalles del momento, indicó: "Estábamos en una subasta y yo fui con un amigo, él me dice: "Hay un chico para vos en la mesa del fondo. Te va a encantar". Yo miro y yo fui invitada a colaborar y trabajar, no estaba fichando".

En ese sentido, la modelo remarcó que su amigo tampoco conocía a Salvador, sino que intuyó que conformarían una gran pareja. Ante esta sugerencia, Floppy no dudó en prestarle atención al joven, que se encontraba a una prudencia distancia de ella. En ese momento, detectó que él también la miraba. El acercamiento se dio cuando ese amigo intercedió y acortó esa distancia; en ese momento, la -ahora- pareja comenzó a charlar y desde entonces, no se separaron.

La relación tornó a un vinculo muy serio a tal punto que se trata de la primera pareja que la modelo le presenta a su hija Moorea, de siete años. Desde hace tres años, que terminó su romance con el papá de la niña, ella no presentó pareja pero ahora "sintió" que debía hacerlo, y ahora Salvador y la pequeña lograron forjar un gran vínculo.