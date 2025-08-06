Wanda Nara se burló de Mauro Icardi con una polémica publicidad: “Orgullosamente manisera”

Mauro Icardi fue expuesto en redes sociales con un video que mostraría su intimidad física y los rumores fueron por todas partes, se ha alegado que se trata de una edición con IA, que Wanda Nara habría enviado el video y, también hay quienes sostienen que la relación con Natasha Rey, la persona que publicó el video, es completamente falsa. En medio de tales especulaciones y de tal exposición hacia el futbolista, Wanda se sumó a un nuevo proyecto laboral: la empresaria es la nueva cara de una marca de maní.

Por su parte, Natasha Rey se pronunció sobre su relación con Mauro Icardi y los motivos por los que habría compartido el vídeo íntimo del futbolista, dejando en claro que fue porque se enojó con el deportista. En conversación con LAM, la uruguaya afirmó que no conoce a Wanda Nara y que tiene fotos y grabaciones que pondrían en una situación muy comprometedora al futbolista.

En medio de los videos íntimos de Icardi, Wanda Nara lanza una polémica publicidad

Wanda Nara sorprendió a sus fans de Instagram al publicar hace algunas horas el nuevo proyecto en el que será parte. La ex de Icardi subió un video en la cocina de su casa publicitando una marca de pasta de maní y por supuesto las reacciones no se hicieron esperar.

Con más de 220.000 me gusta y 30.000 comentarios, Nara se mostró risueña mientras come alimentos con maní: “Cuando algo me gusta, me la juego” escribió en su redes sociales. Debajo del post se vieron comentarios de los usuarios, tales como: “Te amo Wanda”, “Maestra”, “Siempre de tu lado”, “La clavaste al ángulo sin dudarlo” y “Le das un conflicto, te arma un negocio. Y sí, cómo no van a querer ser como ella”.

Mientras se arregla el cabello y el maquillaje, Wanda se muestra con una sonrisa pícara comiendo el fruto seco y también pasta de maní. La polémica publicidad cierra el post con la leyenda: “orgullosamente manisera”.

En medio del escándalo mediático que involucra a Mauro Icardi, sus relaciones personales y la difusión de un video íntimo, Wanda Nara optó por capitalizar la atención con una nueva campaña publicitaria. Así, mientras continúan las especulaciones y versiones cruzadas sobre el contenido viralizado, la empresaria lanzó su participación como imagen de una marca de pasta de maní, reafirmando su presencia en el mundo comercial pese a la agitación pública.