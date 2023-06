Wanda Nara escuchó que se abría la posibilidad de conducir los Martín Fierro y no miró atrás desde entonces. Inmediatamente fue corriendo a asesorarse con vestuaristas y buscar un conjunto para lucir en la noche más importante de la televisión argentina.

Sin embargo, Wanda Nara es muy exigente y, al parecer, los distintos diseñadores de la Argentina se molestaron con sus pedidos. “Wanda dijo ‘vamos a ver diseñadores argentinos’, pero hubo algo que no cayó bien a los diseñadores. El pedido que no gustó es que pidió que sean inspiraciones icónicas de marcas como Dios, Yves Saint Laurent y Gucci”, reveló Maite Peñoñori, algo que Flor de la V explicó es algo que los expertos en moda suelen odiar.

Wanda Nara.

Eso no quedó allí, sino que la panelista de Intrusos también se refirió a otros problemas que Wanda Nara les presentó a estos diseñadores. “Lo que me cuentan es que al margen de que no cumplió con usarlos en el programa, mandar la foto y subir el posteo. En algunas sí los usaba, pero no les mandaba la foto. Además, en el último tiempo llegó a pedir dinero a cambio de usar esos diseños. Eso cayó muy mal”, agregó Peñoñori.

Wanda Nara fue contundente al responder a quienes la acusaron de maltratar a los diseñadores

Frente a todos los rumores y acusaciones, Wanda Nara decidió callar todas las versiones y desmentir los hechos. La réplica tuvo lugar luego de que un seguidor le haya preguntado: “¿Es verdad que están enojados diseñadores argentinos con vos?”.

“No escuché eso. Pero me visto hace muchos años con los mejores diseñadores del país”, comenzó Wanda Nara, asegurando que desconocía de los rumores que vienen circulando hace días.

El mensaje de Wanda Nara tras las acusaciones.

“Nunca le cobré a ninguno, porque me encanta poder, desde mi pequeño espacio, mostrar moda y talento argentino. Son muy amorosos, me hacen muchos regalos, que me mandan a mi casa y muestro en mis redes, pero jamás hice negocios con eso”, se defendió rápidamente Wanda Nara, tras aclarar que no había escuchado el enojo de su parte.

“Me visten marcas internacionales, pero la mayoría de las veces llevo también productos argentinos”, sentenció Wanda Nara, desmintiendo las teorías de Maite Peñoñori y de su conflicto con los diseñadores argentinos.

H.O