Wanda Nara sorprendió de manera grata a todos sus fans al mostrarse en un book de fotos con su hija Francesca Icardi (8). La famosa presentadora de Telefe dejó en shock a su comunidad en las redes sociales al revelar que es su hija mujer, la mayor, la que más se parece a ella.

De esta forma, la modelo y empresaria le puso punto final a la grieta que se daba en redes sociales sobre quién de las dos, entre Francesca e Isabella, era la más parecida a Wanda Nara. "Mi versión actualizada", comentó la famosa modelo en su posteo con varias fotos junto a su hija.

Wanda Nara y Francesca Icardi.

Los fans saltaron de inmediato y su primera reacción fue coincidir en que Francesca es igualita a ella, pero, dejaron de manifiesto que Isabella sería la misma estampa de Mauro Icardi. "Dos gotitas de agua", comentó Nora Colosimo, la madre de Wanda. Entre tanto, Zaira Nara dijo, "Me muero".

Wanda Nara compartió las fotos junto a su hija ambas con un look de coleta recogida, maquillaje dramático y un look Total black, compuesto por las blusas poleras de cuello halter de mangas largas. Todas unas divas dejando en claro con sus looks twins que una es la gemela de la otra.

Así fue el efusivo reencuentro de Wanda Nara con su familia

Tras semanas sin ver a sus hijas, Mauro Icardi le trajo de regreso a Francesca e Isabella para que la presentadora las pudiera volver a abrazar. Wanda compartió el video en el que mostró todo el cariño que se tiene con sus hijas y de paso, dejó en claro cómo está la relación con Icardi, con quien se saludó con un beso en la mejilla.

El video fue musicalizado con Acróstico de Shakira. Wanda Nara cortó con las semanas de alejamiento de sus dos pequeñas hijas con un emotivo encuentro a la salida del aeropuerto, tras un largo viaje desde Turquía realizado por su familia.

