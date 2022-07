Silvina Escudero enfrentó los rumores de pelea con Celeste Muriega

Silvina Escudero decidió realizar en la noche de este lunes, un descargo sobre la supuesta razón por la que se habría bajado de la obra Sex.

Según dijeron en Socios del espectáculo, la bailarina no había continuado con el espectáculo de José María Muscari porque se había peleado con su colega Celeste Muriega por celos.

Fue así que Silvina Escudero entonces, se refirió a esa noticia.

La palabra de Silvina Escudero

Silvina Escudero publicó un video en sus Historias de Instagram, donde además de desmentir lo que dijeron en Socios del espectáculo, explicó la verdadera razón por la que se fue de Sex.

"Dijeron que me bajé (de Sex) porque me peleé a muerte con Celeste Muriega por celos. La amo a Celeste. Es espectacular la manera de inventar. Lo bueno es que esta mentira no daña a nadie porque a veces mienten y sí lastiman a personas o hieren sentimientos", comenzó diciendo la hermana de Vanina Escudero. Y luego agregó: "No sólo la amo a Celes sino que fuimos confidentes todo el verano y nos llevamos espectacular. Y nos queremos un montón. Así que Celes te toca perrísima salir a aclarar esto".

Silvina Escudero aprovechó para desmentir también que la razón por la que se fue de Sex tuviera que ver con una mala relación con José María Muscari. Y finalmente reveló el verdadero motivo: "Me convocaron para la gira y yo no podía irme porque empezaba la facultad. Saben bien que estoy estudiando locución. Así que ese es el motivo".

Por último, la bailarina cerró: "Me encantaría volver. De hecho voy a volver en breve, seguro".