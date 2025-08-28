Silvina Escudero reveló su dura lucha para convertirse en madre: "La vida no es lo que queremos”

Silvina Escudero reveló su dura lucha para convertirse en madre junto a su pareja, compartió detalles de un proceso que lleva años y que atravesó en silencio. La modelo abrió un nuevo capítulo en su vida al hablar de su experiencia personal, marcada por varios intentos, pausas y decisiones que cambiaron su rutina.

Silvina Escudero dio detalles sobre su lucha por convertirse en madre

Silvina Escudero reveló su dura lucha para convertirse en madre en una entrevista donde expuso con sinceridad el camino que transita junto a su pareja, Federico. La bailarina decidió hablar sobre una etapa íntima de su vida, atravesada por tratamientos, pérdidas y elecciones que modificaron su día a día, en medio de una búsqueda que lleva varios años.

Silvina Escudero

En las últimas horas, la modelo de 41 años realizó una entrevista en el programa de Bondi Live conducido por Nazarena Vélez, Laura Ubfal y Barbie Vélez, donde relató que hace más de cinco años intenta ser mamá. Aunque en el pasado había contado la pérdida de un embarazo, esta vez reveló que no fue el único. “Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría”, comentó.

A lo largo de la charla en el streaming, Silvina Escudero reveló que suele mostrar una imagen positiva en redes sociales, pero que detrás de esa sonrisa hay una historia que muchas veces eligió no compartir con el fin de no exponer el dolor. “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”, expresó.

Uno de los episodios más dolorosos para la bailarina fue en el verano de 2024, cuando perdió un embarazo que había generado gran expectativa en la pareja. A partir de ese momento, decidió frenar su actividad profesional para priorizar su deseo de ser madre. Durante esos dos años de pausa en su carrera, se sometió a distintos tratamientos de fertilidad.

“Me hice varios tratamientos; para los que no saben, les cuento que es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho”, explicó. Su decisión de frenar su presente en los medios fue parte de un proceso de cuidado personal, en el que también buscó apoyo terapéutico.

Silvina Escudero y su pareja

En la misma línea, Silvina Escudero comentó que no realiza una terapia convencional, sino que se enfoca en espacios especializados en maternidad, traumas y procesos de duelo. También recurre a terapias alternativas, que le permiten transitar el dolor desde diferentes enfoques. Durante este proceso, encontró contención en su comunidad virtual, donde recibe mensajes de apoyo de personas que atraviesan situaciones similares.

“Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo que no saben cómo acompañar a sus parejas”, relató. Ese ida y vuelta con sus seguidores le permitió sentirse menos sola y entender que su experiencia refleja la de muchas otras personas que enfrentan dificultades para formar una familia.

Silvina Escudero

A pesar del dolor y los obstáculos que se le presentaron, Silvina Escudero intenta recuperar su rutina y volver a conectarse con lo que la apasiona. “Me costó, pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona”, continuó. Aunque continúa con la búsqueda, también trabaja en aceptar las vueltas de la vida.

Silvina Escudero

Silvina Escudero reveló su dura lucha para convertirse en madre en un testimonio que permitió conocer una parte profunda de este proceso. Con serenidad y dolor en sus palabras, compartió cómo transita este deseo junto a su pareja, en un camino que incluye tratamientos, pausas y aprendizajes diarios.

VDV