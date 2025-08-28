La relación de Cande Vetrano y Andrés Gil fue centro de atención en las últimas semanas, mientras la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se volvía tendencia en las redes sociales. El actor fue apuntado como amante de su compañera de teatro, y una de las causas por la que la pareja se separó. Tanto Andrés como Gimena desmintieron un romance entre ambos, pero los usuarios no dejaron de dar sus opiniones y teorías. Cansada de esta situación, Vetrano decidió lanzar un guiño especial a su pareja.

Cande Vetrano, Andrés Gil

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil donde demuestran cómo está su relación

Cande Vetrano y Andrés Gil se volvieron protagonistas de una separación ajena, cuando comenzaron a apuntar que el actor había sido tercero en discordia. Debido a su cercana relación con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, el artista fue acusado de haber sido el amante de ella, y uno de los motivos de separación entre ambos. A pesar de que rápidamente salieron a desmentir las acusaciones, la pareja estuvo bajo la lupa mediática, y los usuarios comenzaron a analizar sus interacciones.

Cande Vetrano, Andrés Gil

Mientras que Andrés Gil optó por enfrentar a los medios de comunicación, Cande Vetrano mantuvo el silencio en todas sus redes sociales y programas al aire. Fue así que muchos comenzaron a dar sus suposiciones sobre cómo habría reaccionado la actriz. Finalmente, decidió ser tajante y demostró cómo se encuentra la pareja en medio de este escándalo. En sus historias de Instagram, compartieron diferentes postales de los dos, junto a Pino, y se alejaron de las acusaciones de crisis.

Tras sus viajes al exterior, y luego de que el actor se presentara en Bahía Blanca con la obra que comparte con Accardi, decidieron hacer una salida por Buenos Aires, y se mostraron en una terraza disfrutando del aire fresco. Primero, Vetrano se sacó una selfie en una ventana-espejo y, seguido a esto, mostró que estaba acompañada de su pareja. Por su parte, Gil compartió una postal de los dos con Pino, sonriendo y remarcando que la familia está más unida que nunca.

El guiño de Cande Vetrano a Andrés Gil

El guiño de Cande Vetrano a Andrés Gil

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en tomar este guiño como una muestra de que la pareja se aleja de los escándalos y las polémicas, además de que siguen desmintiendo las acusaciones en contra de Andrés Gil. Por su parte, el actor parece seguir mantenido una buena relación con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, y se mostró con la actriz durante su obra en Bahía Blanca. La separación de Accardi y Vázquez sigue dando de qué hablar, mientras firman el divorcio.

A.E