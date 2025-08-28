La relación de Cande Vetrano y Andrés Gil fue centro de atención en las últimas semanas, mientras la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se volvía tendencia en las redes sociales. El actor fue apuntado como amante de su compañera de teatro, y una de las causas por la que la pareja se separó. Tanto Andrés como Gimena desmintieron un romance entre ambos, pero los usuarios no dejaron de dar sus opiniones y teorías. Cansada de esta situación, Vetrano decidió lanzar un guiño especial a su pareja.
Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil donde demuestran cómo está su relación
Cande Vetrano y Andrés Gil se volvieron protagonistas de una separación ajena, cuando comenzaron a apuntar que el actor había sido tercero en discordia. Debido a su cercana relación con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, el artista fue acusado de haber sido el amante de ella, y uno de los motivos de separación entre ambos. A pesar de que rápidamente salieron a desmentir las acusaciones, la pareja estuvo bajo la lupa mediática, y los usuarios comenzaron a analizar sus interacciones.
Mientras que Andrés Gil optó por enfrentar a los medios de comunicación, Cande Vetrano mantuvo el silencio en todas sus redes sociales y programas al aire. Fue así que muchos comenzaron a dar sus suposiciones sobre cómo habría reaccionado la actriz. Finalmente, decidió ser tajante y demostró cómo se encuentra la pareja en medio de este escándalo. En sus historias de Instagram, compartieron diferentes postales de los dos, junto a Pino, y se alejaron de las acusaciones de crisis.
Tras sus viajes al exterior, y luego de que el actor se presentara en Bahía Blanca con la obra que comparte con Accardi, decidieron hacer una salida por Buenos Aires, y se mostraron en una terraza disfrutando del aire fresco. Primero, Vetrano se sacó una selfie en una ventana-espejo y, seguido a esto, mostró que estaba acompañada de su pareja. Por su parte, Gil compartió una postal de los dos con Pino, sonriendo y remarcando que la familia está más unida que nunca.
Los usuarios de las redes sociales no tardaron en tomar este guiño como una muestra de que la pareja se aleja de los escándalos y las polémicas, además de que siguen desmintiendo las acusaciones en contra de Andrés Gil. Por su parte, el actor parece seguir mantenido una buena relación con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, y se mostró con la actriz durante su obra en Bahía Blanca. La separación de Accardi y Vázquez sigue dando de qué hablar, mientras firman el divorcio.
A.E