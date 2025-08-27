El conmovedor mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: "La vida nos regala otra oportunidad"

Luisana Lopilato celebró el cumpleaños número 12 de su primer hijo, Noah, fruto de su amor con Michael Bublé mediante un posteo cargado de nostalgia y emoción. La artista lo acompañó con un video inédito y unas sentidas palabras para agradecer su llegada.

Luisana Lopilato agradeció festejar un cumpleaños más de su hijo Noah

Luisana Lopilato es una de las actrices más queridas del país y cuando trascendió el mal momento que padeció su hijo Noah, varias personas pidieron por la mejora de su salud luego que el 2016 fuera diagnosticado con cáncer. Este 27 de agosto, el niño cumple 12 años y la actriz se mostró feliz de estar celebrando junto a él esta fecha tan importante para su familia, para honrar su vida.

"Hoy nuestro Noah cumple 12 años. Cada vez que llega tu cumpleaños sentimos que la vida nos regala otra oportunidad para dar gracias", comenzó la emotiva publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde la siguen 7 millones de personas. Sus palabras estuvieron acompañadas de un video que mostraba cómo sus seres queridos se fueron enterando en 2013 sobre la llegada de Noah.

Luisana Lopilato

El clip inicia con sus padres, Beatriz y Eduardo, con los ojos cerrados y sosteniendo unos escarpines. Al abrirlos, se encuentran con este tierno detalle en sus manos que revela la feliz noticia. De esta manera, se fueron sumando instantes que grabó y guardó la pareja para compartirlo con Noah.

En su posteo, Luisana continuó: "Porque tu vida, hijo, es un testimonio de amor, de fe y de la grandeza de Dios". Y aseguró conmovida: "No hay palabras suficientes para explicar lo que significa mirarte crecer, escucharte reír, abrazarte fuerte y saber que estás acá, con nosotros". Por supuesto que estas palabras se alinean con el difícil momento que significó el padecimiento de la enfermedad que tuvo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luego, hizo alusión a Elías, Vida y Cielo, sus otros hijos con el cantante canadiense, y lo importante que es para ellos tenerlo en sus vidas: "Tus hermanos te adoran y encuentran en vos un ejemplo de bondad y fortaleza". La actriz agregó que para ellos es "la confirmación de que el amor verdadero existe, y que Dios nunca nos suelta de la mano".



Para cerrar su carta pública, repleta de amor y agradecimiento, Luisana Lopilato escribió: "Noah, te amamos con todo lo que somos. Y vamos a estar siempre, en cada paso que des, celebrando tu vida". Su posteo cosechó miles de "likes" y cientos de mensajes con "feliz cumpleaños" al pequeño. Entre ellos, el de su padre Michael Bublé. "Feliz cumple mi héroe", escribió el artista.

De esta manera, el conmovedor mensaje que Luisana Lopilato compartió por el cumpleaños de su hijo Noah generó mucha emoción y ternura en las redes sociales. "La vida nos regala otra oportunidad", afirmó la ex "Erreway" celebrando y agradeciendo poder estar al lado de su hijo.