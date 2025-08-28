Comodidad y estilo: Nicole Neumann anticipó el nuevo diseño de ojotas que marcarán tendencia

Nicole Neumann no le tiene miedo a las tendencias y lo demostró en su reciente posteo de Instagram, donde se muestra luciendo las ojotas que marcarán tendencia en primavera verano. Un calzado cómodo y moderno, que es ideal para ocasiones cotidianas y para lucir looks más relajados.

El look relajado y súper chic de Nicole Neumann con las ojotas trendy

Nicole Neumann aprovechó el día soleado para salir a dar un paseo y despejar su mente de la agitada rutina. Para el recorrido al aire libre, la modelo eligió un outfit fresco, descontracturado y súper chic, que combinó con el calzado que promete posicionarse como el nuevo "must have" de la próxima temporada.

"Como amo la golden, Es 'el momento' para la foto perfecta, mejor dicho la luz perfecta para tu foto", escribió la top model en su publicación de Instagram. En la misma, compartió una serie de fotos que mostraban en detalle su atuendo: conjunto de chaleco y pantalón de lino en tono beige, kimono con estampado floral en colores verde y naranja, y unas ojotas que se llevaron todas las miradas.

Este diseño minimalista pero con un toque moderno gracias a sus tiras anchas en blanco y negro será uno de los favoritos del verano ya que permite combinar estilo y practicidad. En el caso de Nicole, la modelo eligió llevarlo con un look relajado con el objetivo de adelantar lo que se viene.

Los detalles de estas ojotas y su base firme y recta lo vuelven perfecto para el uso cotidiano. Además, su estética fashionista le brinda un aire sofisticado y renovado a las clásicas ojotas playeras. Debido a su toque actual, permite que se adapte a cualquier outfit relajado, como el que luce Nicole, y al mismo tiempo a looks más arreglados cuando se busca sumar un contraste casual.

Para completar su estilismo, Nicole Neumann sumó unos lentes de sol con marco verde claro y estilo retro, que elevan el atuendo elegido para su tarde libre. Como sucede cada vez que comparte algún look o adelanta alguna tendencia, la empresaria cosmética recibió miles de "likes" y una lluvia de halagos por parte de sus seguidores.

"Qué hermosa, todo le queda pintado", "De dónde son esas ojotas", "Hermoso look", "Divina", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la conductora en su posteo. De esta manera, Nicole Neumann optó por comodidad y estilo al llevar el nuevo diseño de ojotas que marcarán tendencia en la próxima temporada.