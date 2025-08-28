La particular propuesta de la China Suárez y Mauro Icardi para Nicolás Cabre que no convenció a Benjamín Vicuña

Luego de más de seis meses de amor desde el blanqueo de su romance, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron dar un paso más con la mudanza a Turquía apostando a su relación. Hoy la pareja se muestra instalada y feliz en Estambul, pero hay cuestiones aún por resolver: la estadía de los hijos de la actriz.

Mientras que Rufina Cabré, la hija mayor de Suárez, decidió vivir con su mamá y su padre, Nicolás Cabré, lo aceptó, la postura de Benjamín Vicuña sobre el mantener el centro de vida de Magnolia y Amancio en la Argentina enfureció a la actriz y accionó judicialmente. En la actualidad es una disputa activa ante la Justicia, aunque llegaron a un acuerdo para que los menores visiten a su madre.

Pero en la búsqueda de un acuerdo con ambos actores, la flamante pareja buscó opciones para no tener conflictos. En este contexto, se dio a conocer la propuesta que le habrían hecho a ambos.

El ofrecimiento de la China Suárez y Mauro Icardi para Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña

La vida de Rufina, Magnolia y Amancio cambió por completo al momento que la China Suárez decidió instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi. Los tres niños, además de cambiar su contexto diario, se adaptaron a realizar viajes seguidos para repartir sus días entre su madre y sus padres. En el caso de los dos menores es porque Benjamín Vicuña se opuso a que vivan fuera de la Argentina, cuestión que están resolviendo por intermedio de la Justicia.

Lo cierto es que antes de este gran escándalo, la China Suárez y Mauro Icardi pensaron en como adelantarse a este problema que podrían plantear los dos actores respecto a estar lejos de sus hijos. Es por ello que la pareja propuso poner a disposición viajes para Cabré y Vicuña para que vean a sus hijos al momento que ellos quieran.

"Él está al tanto de que la China, con ayuda de Mauro Icardi, pondría a disposición que él pueda viajar cuando quiera a ver a su hija, para ver también cómo es la escuela en Estambul", contó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo, respecto a Nicolás Cabré, pero él aún no aceptó esta propuesta debido a que está en plena organización de su boda con Rocío Pardo y que "se va a hacer teatro en Córdoba", explicó Karina Iavícoli. Sin embargo, no se descarta que próximamente viaje junto a Rufina, para conocer donde ella ahora vive. Además, el rumor indica que la pareja eligió una gran mansión para vivir y poder hospedar a sus visitas, incluyendo a Nicolás y Benjamín.

"Tengo entendido que ese mismo ofrecimiento se lo habrían hecho a Benjamín (Vicuña) antes de todo el escándalo por la prohibición de salir del país, pero él dijo que no", explicó Facundo Ventura. Es que la relación entre el actor y la actriz no habría terminado en buenos términos y mantenían una cordialidad, pero tras las decisiones de Suárez, Vicuña habría decido accionar y esto la enfureció. Por ello, se descarta que él acepte este ofrecimiento, por el momento.

Lo cierto es que este plan que ideó la China Suárez por ahora no se ejecuta de acuerdo a lo pensado. El pasado 25 de agosto, Magnolia y Amancio viajaron rumbo a Turquía para verla, luego de una larga estadía con Benjamín Vicuña y en los próximos días regresarán. Esta dinámica es la que por ahora mantendrán. Asimismo, la actriz y el actor no tienen diálogo y los acuerdo se hacen por intermedio de sus abogados.