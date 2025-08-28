Filtraron la fuerte declaración judicial de una amiga de Wanda Nara: "Mauro Icardi la obligó"

Wanda Nara sigue en el ojo de la tormenta luego de haber comparado su caso con el de Julieta Prandi, asegurando que fue abusada y secuestrada por Mauro Icardi en varias ocasiones. Ahora se suma una información que brindó Angie Balbiani sobre la fuerte declaración que realizó una amiga suya, que fue testigo de una de las situaciones que vivió la mediática junto al futbolista, en la Justicia.

Una amiga de Wanda Nara contó detalles de los fuertes episodios que vivió junto a Mauro Icardi

Wanda Nara insiste en que hay una causa por violencia de género contra Mauro Icardi, la cual reúne 9 denuncias en total. Este jueves en Puro Show (eltrece) Angie Balbiani reveló que Luciana Campil, amiga de la conductora y kinesióloga facial, se presentó en las últimas horas en la Justicia para declarar en contra del jugador ya que habría sido testigo de un violento episodio.

"Lo voy a leer textual", empezó la periodista y agregó: "Dice que es amiga de Wanda Nara y que a Icardi lo conoce por ella, y que lo vi dos o tres veces compartiendo momentos familiares". La panelista del ciclo de espectáculos también contó que Luciana dijo en su declaración que en esas ocasiones presenció episodios de violencia.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Sobre el episodio del ascensor del edificio Chateau Libertador, en el que Mauro Icardi protagonizó un escándalo por llevar a los perros de sus hijas, Francesca e Isabella, la joven expresó que el actual novio de la China Suárez se encontraba "alterado pero a la vez tranquilo". En su testimonio, Luciana Campil resalta que "él le puso su mano en el pecho y la corrió para atrás" y que a Sofía, la mujer de Payarola, abogado de Wanda Nara, le tocó con su celular y le dijo "ay me estás tocando".

En este sentido, Angie Balbiani siguió leyendo su palabra: "Cuando no había pasado nada y como una especie de acting que hizo Mauro, quizás para tenerlo como una prueba de su lado". Luego, la periodista se levantó de su asiento y aseguró que se venía "la parte más picante" de lo que declaró Luciana Campil, amiga de Wanda Nara.

Wanda Nara

"Dice que la relación entre Wanda y Mauro se había terminado, pero que él no paraba de mandarle mensajes todo el tiempo insultándola, hostigándola y amenazando con que le iba a hacer la vida imposible", leyó la integrante del programa. Y continuó que la conductora le contó a esta persona que "él la obligó a tener relaciones sexuales".

Cuando el fiscal quiere profundizar sobre este punto, Luciana Campil responde que "no sabe" y que "Wanda va contando de a poco situaciones" que vivió con su expareja. Una de ellas, decidió exponerla pero con cautela. "Una vez Mauro la despertó a Wanda para tener relaciones sexuales, pero mucho no sé al respecto", manifestó frente a la Justicia. Sin embargo, dejó en claro que no sabía mucho sobre lo ocurrido y no pudo continuar con su relato.

De esta manera, filtraron la fuerte declaración judicial de una amiga de Wanda Nara y fue Angie Balbiani en Puro Show quien leyó cada palabra que Luciana Campil dijo frente al fiscal para testificar a favor de la empresaria cosmética.