Lali Espósito y Pedro Rosemblat son de las parejas más queridas de la Argentina. Su romance enamoró a todos los usuarios de las redes sociales, por la complicidad que muestran en fotos y eventos donde participan juntos. Desde marzo del 2024, cuando confirmaron su noviazgo, sus fanáticos siguen todos los pasos que viven. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer una foto que sugeriría uno de los eventos más esperados por todos: el casamiento.

Lali Espósito, Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: la foto que despertó rumores de casamiento

La relación de Lali Espósito y Pedro Rosemblat es una de las más seguidas por las redes sociales, dada la complicidad y amor que se demuestran en todos los importantes momentos que viven juntos. Ya sean vacaciones, como conciertos de la cantante o entrevistas del periodista, no dudan en acompañarse para que sus proyectos personales sigan creciendo. De esta manera, dieron varios pasos de la mano, y creció el fanatismo a su alrededor.

Lali Espósito, Pedro Rosemblat

Sin embargo, muchos se cuestionan si van a tener el gran evento que muchos esperan: el casamiento. Ambos ya viven juntos y cuentan que su convivencia es muy buena, por lo que todos esperan el próximo paso. Hace unos días atrás, en la salida de la obra de Moria Casán, la artista aseguró de que no tenían previsto ir por el matrimonio. "¡Pero por favor! Qué básicos estamos... no, no hablamos de casamiento nosotros", lanzó tajante Lali. Pero, hace unas horas, se dio a conocer una foto que abrió las posibilidades.

Se trata de un posteo de Iara Alta Costura, un atelier de lujo que viste a varias celebridades y modelos. El dueño, Mario Vidal, se tomó una fotografía con Espósito, quien se mostraba sonriente de estar en el lugar, delante de unos vestidos blancos. "No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier", expresó. Rápidamente, la publicación se viralizó y los usuarios en redes sociales aseguraron de que habían decidido casarse. Otros opinaban que se trataba de un trabajo más de la artista, pero las esperanzas y los rumores se esparcieron.

Lali Espósito y el dueño de Iara Alta Costura, Mario Vidal

El posteo que despertó los rumores de casamiento

Por el momento, Lali Espósito y Pedro Rosemblat mantuvieron el silencio, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. La pareja resguarda su intimidad y los detalles para la privacidad, aunque están dispuestos a compartir recuerdos en sus cuentas de Instagram. Los usuarios, por su parte, siguen dando sus opiniones alrededor, y debaten sobre de qué se trataría la vinculación de la cantante con el atelier de lujo.

A.E