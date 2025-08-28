La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene fin, y en el medio se encuentran sus dos hijas en común, Isabella y Francesca. Este jueves, Angie Balbini brindó información sobre lo que expusieron las niñas frente al Ministerio Público Tutelar y la influencia que tiene la empresaria cosmética sobre los sentimientos de sus pequeñas, de 10 y 8 años.

Revelaron el dictamen judicial que indica por qué las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi sienten "culpa"

Angie Balbiani reveló, este jueves, en "Puro Show" cómo se encuentran Francesca e Isabella tras la separación de sus padres, Wanda Nara y Mauro Icardi. Las niñas, que también son protagonistas de este enfrentamiento ya que según la modelo no recibe las cuotas alimentarias que debería abonar el futbolista y vivieron tensos momentos en el edificio Chateau Libertador, dialogaron con profesionales sobre cómo se sienten y la periodista expuso en el ciclo qué dijeron.

“El objetivo del Ministerio Público Tutelar es que las chicas estén bien. El escrito que hicieron es fuerte porque dice que las niñas tienen las lealtades modificadas", comenzó Angie Balbiani. Luego, explicó que este término significa que "ellas quieren pasar tiempo con su padre, pero temen decirlo en voz alta".

Wanda Nara

En ese momento, el conductor Matías Vázquez profundizó sobre el problema que manifestaron las menores: “O sea que si pudiera se encontrarían con su papá, pero hay ciertos manejos que hacen que no puedan”. Acto seguido, Balbiani siguió leyendo lo que dice el documento: “La mayor muestra una marcada diferencia de discurso cuando está sola, porque puede expresarse libremente sobre su padre".

En este sentido, continuó: "El relato cambia cuando está con la madre, esto refleja la culpa que siente cuando tiene intereses distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como una traición a la misma”. Luego de leer el informe, Angie Balbiani aclaró que no quiere "conjeturar" ni "opinar" sobre el caso. Sin embargo, destacó que el mismo asegura que "las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades".

Pampito, el otro conductor del programa, expresó filoso contra Wanda Nara: “Las nenas están constantemente bajo las miradas profesionales que hacen informes como estos. Dicen acá que Wanda influye en la salud mental de sus niñas”.

Su compañera, por su parte, contó que la cantante se encuentra indignada con este dictamen y que no está de acuerdo con lo que informa cuando se refiere a su rol de madre. De esta manera, Angie Balbiani reveló que el dictamen judicial indica que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi sienten "culpa" de estar con o con otro porque temen traicionarlos y "tienen lealtades modificadas".