Cómo nació la historia de amor de Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Valentina Zenere y Sebastián Ortega ya no esconden su amor. La actriz y el productor están atravesando uno de los momentos más importantes de su vida tanto a nivel personal -por su noviazgo-, como profesional -por el rotundo éxito de la serie En el Barro-. Sin embargo, se conocieron a mediados de 2024, cuando protagonizó la película Nahir.

Desde ese entonces, el empresario la invitó a formar parte del Spin Off de El Marginal, ya que quedó sorprendido por su carisma y talento. Las largas jornadas de grabaciones y las miradas cómplices hizo que sus corazones se unan y que no se separen más. En una entrevista que le realizó Intrusos a Ortega, el hijo de Palito afirmó que ya están conviviendo y que están “muy felices” juntos.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, la pareja del momento | Instagram

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, un flechazo a primera vista

Uno de los interrogantes que despertó esta pareja es la diferencia de edad entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega. En diálogo con el programa de espectáculos antes mencionado, el productor aseguró que no es impedimento para vivir un romance pleno y en armonía. "Tiene que ver con las personalidades. Nos entendemos bien, nos complementamos y tenemos una relación muy linda", sostuvo.

"Estoy muy bien, muy contento. Ella estaba viviendo en España y cuando vino acá para el estreno de Nair, tuvimos una primera reunión. Después empezamos a grabar. Pasaron los meses y nada. A medida que nos fuimos conociendo... Estamos conviviendo", afirmó con suma alegría.

Un tema que no pasó desapercibido es el trato que tiene la intérprete con los hijos de Ortega: Helena, Paloma y Dante. En este aspecto, aseguró que Valentina fue una pieza clave en el vínculo que mantiene con sus tres herederos y que “se lleva muy bien”. “Creo que se armó una linda pareja", sentenció.

Sebastián Ortega ¿se tatuó a Valentina Zenere?

Una de las mayores demostraciones de amor que tiene una pareja es llevar impreso el nombre en la piel de su enamorado. El exmarido de Guillermina Valdés se habría tatuado el nombre de Valentina Zenere, al igual que lo hizo con sus anteriores noviazgos. “Tengo un dato: Sebastián Ortega, todos los nombres de sus exparejas, desde Guillermina (Valdés) hasta acá, se las tatuó a todas. Y ahora fue a tatuarse con Valentina Zenere… ¡Ojo! Todos los nombres siguen en su cuerpo, aún hoy”, dijeron en Implacables, el magazine transmitido por El Nueve.

Si bien no se mostró el resultado final del flamante tatuaje, se interpretó que podría tratarse del nombre de la actriz al cual ya tendría inmortalizada en su piel. “El dato que yo tengo es que se ha hecho los tatuajes de todas sus parejas”.

Valentina Zenere junto a Sebastián Ortega y Dante, el hijo del productor | Instagram

A poco más de un año de estar de novios, Valentina Zenere y Sebastián Ortega siguen afianzando su amor con el correr de los días. El trabajo y la vida en pareja parecen encajar a la perfección en estas dos talentosas personas creadoras de las ficciones más emblemáticas de la pantalla de Netflix.

NB