Silvina Escudero se alejó del mundo del espectáculo y dedicó gran parte de su tiempo a su matrimonio. A pesar de mostrarse feliz con su decisión, la exvedette compartió una serie de mensajes que preocupó a sus seguidores en las redes, ya que daban a entender que no estaba bien.

En sus historias de Instagram, Escudero reflexionó sobre los vínculos y cómo pueden disiparse de un momento a otro, e incluso le dio crédito a aquellas personas que la acompañaron durante sus momentos más duros.

Imagen reciente de Silvina Escudero.

En su cuenta oficial de Instagram. Silvina compartió en un posteo: “Este año nos tocó ser fuertes. El siguiente nos toca ser felices. Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana. Y quienes murieron esta mañana tenían planes para esta noche. No te tomes la vida por sentado. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Así que perdona con frecuencia y ama con todo tu corazón. Puede que nunca vuelvas a tener esa oportunidad”.

Una de las historias de Silvina Escudero.

Por último, Silvina Escudero subió a sus redes la siguiente frase: “Amar a alguien cuando brilla es fácil. El gran reto es lograr iluminarlo en sus momentos más oscuros. Pasada la crisis, quédate con quién te llamó, escribió o se ocupó de saber si necesitabas algo. El camino es con ellos”.

Qué más dijo Silvina Escudero en sus redes sociales

Al ver la preocupación de sus seguidores ante las repentinas historias, la actriz decidió compartir un video en donde le llevó tranquilidad a los usuarios de Instagram. “Quería agradecerles todos por sus mensajes amorosos, el tiempo. Me llenaron de frases, de mensajes tiernos. Saben que me copan las frases y te ayudan a salir en los momentos malos. Y los animales, que te ayudan a curar el alma”, comenzó Silvina.

Luego explicó por qué subió las frases a sus historias: “Para los que me siguen desde hace tiempo saben que soy una mujer muy reflexiva, que siempre se queda con lo importante en la vida y para mí son los vínculos que uno tiene, que ha sembrado toda su vida y hoy cosecha”.

Por último, Silvina Escudero habló sobre los vínculos que no desaparecen en los momentos difíciles: “Esa gente que no te abandona en tu peor momento. Porque cuando estamos bien, están todos, pero cuando estás en el piso, nada más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa. La gente que no se baja del barco, la gente que sigue. Eso es lo que atesoro en mi vida y se lo quería compartir con ustedes”.

J.C.C