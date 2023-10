Graciela Alfano y Silvina Escudero tienen un enfrentamiento desde hace años. Esta "guerra" entre las dos famosas tiene que ver con que las dos estuvieron de novias con Matías Alé. Ahora, se cruzaron en vivo y sacaron algunos "trapitos al sol".

El tenso cruce en vivo entre Graciela Alfano y Silvina Escudero

"Lo que sí te puedo decir es que yo la pasé muy mal por culpa de Graciela. Pasaron muchos años, uno lo superó. Yo realmente la pasé mal en mi vida personal, eso me desencadenó un montón de situaciones, terapia, cosas que no vale hoy venir a hablarlo, pero realmente, ya cuando enfermas a otra persona, hay un límite", comenzó la bailarina en "Bien de Mañana".

"Yo estaba conduciendo La Cocina del Show, ella vino de invitada, y Graciela me pidió disculpas, dijo que no se dio cuenta, que ella la estaba pasando mal porque estaba con el corazón roto. Esto pasó, pero después volvió... esto reflota hace un mes cuando vuelve a hablar mal de mí", contó Silvina sobre las disculpas de la ex jurado del Bailando.

Graciela Alfano lejos de quedarse callada, se comunicó por teléfono para defenderse: "Le pedí disculpas, yo siempre me disculpo, siempre se pide perdón porque si al otro lo afectó, aunque no hubiera intención... En este caso, muchas de las cosas estaban armadas".

"Si algo afectó, está bien la disculpa. Lo que no recibí nunca fue las disculpas de Silvina, donde en una nota dijo 'es una hija de p...', está grabado. Me hubiera gustado que me diga 'la verdad que decir que sos una hija de p... en este momento la verdad es que no va'", siguió la Diva muy filosa.

"¿Por qué los insultos? ¿Por qué me maltratabas a mí, porque yo me había enamorado de una pareja muchísimos meses después de que vos te habías separado?", le consultó la bailarina a la cantante.

"Yo no insulto a nadie, en todo caso lo que está grabado es un insulto tuyo, que estaría bueno pedir disculpas, si no podes, está todo bien. El programa de Tinelli y mi participación allí era un personaje absolutamente armado con la producción antes de que empiece el programa", le respondió Graciela Alfano a Silvina Escudero para terminar con el tenso cruce.

AF.