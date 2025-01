Marcos Ginnochio estuvo en la mira de todos los usuarios y periodistas, debido a la relación que fue manteniendo con diversas celebridades. Sin embargo, las más recordadas fueron Julieta Poggio y la China Suárez. Con su compañera de Gran Hermano, habían tenido un gran ship durante el certamen, que terminó haciéndose realidad unos meses después de salir de la casa. Por su parte, con la actriz nunca confirmaron un romance, pero sí una amistad. En las últimas horas, Juli Poggio lanzó una frase que habría confirmado este suceso.

La relación de Marcos Ginnochio con Julieta Poggio y la China Suárez generó diversas polémicas. Con ninguna de las dos, el modelo había salido a oficializarlos. Sin embargo, con el correr de los días, se fue confirmando por diversos posteos que realizaban y entrevistas. Por un lado, Juli Poggio se refirió muchas veces al romance que mantuvieron, y cómo mutó hacia la amistad. Por el otro, tanto la China como Marcos mantuvieron el silencio y nunca dijeron nada.

Sin embargo, en una entrevista en Bondi, la participante de Gran Hermano habría metido la pata y confirmó lo que todos opinaban. Sin dudarlo, Pepe Ochoa le preguntó sobre su relación con el salteño, a lo que ella expresó: “Era lo que siempre había soñado, lo que siempre había querido. Tenía todo y al mismo tiempo me sentía mal, como que nada me era suficiente. También se me juntó con que estaba media enamorada”, rememoró. Además, aseguró que los comentarios de odio habían influido en la ruptura de ambos.

En esa línea, el panelista y conductor del streaming le consultó, en relación a los rumores que habían corrido en redes sociales: “¿Vos no cruzaste fechas con la China?”. Sin dudarlo, Julieta Poggio sentenció: “No, no, no. Cero”. Ante esto, los usuarios lo tomaron como una confirmación de que ambos habían mantenido una relación romántica, si bien no fue al mismo tiempo que la que mantuvo con la bailarina.

Marcos Ginocchio y la China Suárez tuvieron un fugaz romance, que estuvo en la boca de todos los fanáticos de ambos mediáticos. Esto fue confirmado por Julieta Poggio, quien también fue pareja del modelo. En la misma entrevista, la ex Gran Hermano confirmó que ahora mantienen una relación de amistad y que estaría cerrado su romance, sin posibilidad de reconciliación. “Somos personas muy distintas. Hoy en día volvimos a tener la relación que siempre tuvimos dentro de la casa. Me pone muy contenta no haberla perdido”, señaló.

