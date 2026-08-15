Sofía Calzetti festejó sus 29 años junto a su familia y contó cuál fue su único deseo

Sofía Calzetti no deja de compartir su feliz vida en Europa unto a su hija Olivia y su pareja Sergio "Kun" Agüero. En esta oportunidad, la modelo se mostró agradecida por la hermosa celebración de cumpleaños que disfrutó junto a sus seres queridos. Como era de esperarse, el festejo no pasó desapercibido en redes sociales y cosechó una lluvia de corazones.

Las fotos del íntimo cumpleaños de Sofía Calzetti

Sofía Calzetti cumplió 29 años y decidió celebrar esta fecha tan especial rodeada de personas que forman parte de su entorno íntimo. La influencer compartió en su cuenta de Instagram algunas postales del evento que realizó en el jardín de la casa en la que disfrutan sus vacaciones en Europa, donde la noche tuvo como escenario un enorme quincho y una espectacular piscina iluminada.

“Solo tengo palabras de agradecimiento y mi único deseo es que todo siga tal cual está”, expresó Sofía Calzetti en su publicación, dejando en claro que atraviesa un momento de plenitud tanto en lo personal como en lo familiar. Junto a familiares y amigos, la joven disfrutó de una velada en la que no faltaron los detalles, la comida, la decoración y una torta especialmente preparada para la ocasión.

El cumpleaños número 29 de Sofía Calzetti

Uno de los momentos más tiernos fue protagonizado por Olivia, la hija que Sofía Calzetti tiene junto a Sergio “Kun” Agüero y que está próxima a cumplir dos años. La pequeña estuvo presente junto a su mamá durante la celebración, mientras que el exfutbolista también acompañó a su pareja en este día tan significativo.

La torta también llamó la atención por su diseño. Tal como se puede ver en las fotos, el pastel es rectangular y se encuentra cubierto con abundante crema blanca y frutas frescas, como frutillas y frutos rojos. El detalle más especial estuvo en las velas con el número 29, que marcaron la nueva vuelta al sol de la modelo.

Alrededor de la misma se sumaron flores en tonos naranjas y otros detalles coloridos que contrastaron con el blanco de la crema y aportaron una estética fresca y festiva. La mesa de madera, además, contó con un enorme ramo de flores en tonos rosas, blancos y durazno, que terminó de darle un toque romántico a la decoración.

El cumpleaños número 29 de Sofía Calzetti

Color off white y estilo romántico: el look de Sofía Calzetti para celebrar sus 29 años

Para su cumpleaños número 29, Sofía Calzetti eligió un look en color off white que combinó elegancia y un aire romántico. La influencer lució un vestido corto, sin mangas y de silueta entallada, con un diseño delicado que se destacaba por los volados en la parte inferior.

Color off white y estilo romántico: el look de Sofía Calzetti para celebrar sus 29 años

El tono off white aportó luminosidad al outfit y acompañó a la perfección la estética de la celebración al aire libre. Sofía Calzetti completó su estilismo con un cabello semi recogido y un maquillaje natural. Una elección sofisticada y femenina perfecta para una noche de verano en Europa.

De esta manera, Sofía Calzetti cumplió 29 años y contó que su único deseo es seguir teniendo la vida que disfruta a diario junto a su hija Olivia y su pareja, Sergio "Kun" Agüero. El festejo contó con la presencia de su familia y amigos, un pastel repleto de crema y frutas frescas, y un look minimalista.