La ex Primera Dama y empresaria textil, Juliana Awada, además de ser un símbolo de la moda y una mujer que recorre los diferentes rincones del mundo (Bariloche y La Puglia en Italia en el último tiempo), es una persona creativa y que puede influenciar con grandes ideas a las personas que buscan armar algo para determinado evento o reunión familiar: en la tarde de este viernes posteó un bello centro de mesa con el que podría vislumbrar una Navidad o Año Nuevo. No solamente inspiró, sino que también aprovechó y lanzó una nueva línea de looks de @awadaoficial.

Sofisticado y minimalista: el look total black de Juliana Awada

La compañera de vida de Mauricio Macri, Juliana Awada, esta mañana se mostró realizando pilates e hizo un posteo en su historia de Instagram desde muy temprano. Una vez consumadas las primeras horas de este día y ya adentrada la tarde subió una serie de fotos en la que nuevamente marcó tendencia y expuso algunas ideas de lo nuevo que se puede conseguir en su emprendimiento.

Juliana Awada.

Además de entrenar desde las 08:00 AM, también planeó subir una publicación en la jornada de este viernes primaveral en donde escribió: “Nueva cápsula junto a @awadaoficial, disponible en locales y online”. En primer lugar subió un look en el que se la puede observar con una camisa blanca larga y de corte clásico con una prenda inferior, como lo es pantalón del mismo color pero con unos delicados detalles intrincados.

Juliana Awada está en todo y en un posteo con tres imágenes lució dos looks pero también brindó una idea como lo es un centro de mesa que se caracteriza por la gran presencia del color verde, que brinda sensación de naturaleza, en las frutas y verduras., la elegancia de las copas y los platos de cerámica que le dan un toque ideal para una reunión de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños o familiar que implique un motivo más que especial.

El centro de mesa de Juliana Awada.

Pero lo que también marcó una importancia en su posteo no solamente son estas dos imágenes, sino que también como deslumbró con un vestido total black que es acorde a las temperaturas que se están dando en esta primavera y el verano que se avecina en la parte final de este 2024.

Juliana Awada.

Además, esta prenda se destaca por su simplicidad y elegancia. Los tirantes anchos y muestra la sofisticación y el estilo minimalista, puede ser usado para un entorno casual chic pero también para un evento formal relajado.

Por lo general, el total black se caracteriza por ser atemporal y clásico, lo cual permite que los accesorios o el entorno que lo rodea puedan resaltar pero sin quitarle protagonismo al look que, en este caso, luce de gran manera Juliana Awada.

BL