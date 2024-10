Juliana Awada es una amante de la naturaleza y la vida saludable. En diversas ocasiones, muestra actividades divertidas que realiza bajo la luz del sol y en contacto con el aire libre. Además de ser la ex Primera Dama con gran sentido de la moda, la empresaria tiene una rutina de yoga no apta para principiantes que realiza todas las mañanas. En esta ocasión, se mostró cambiando de escenario y actividad.

La actividad matutina de Juliana Awada a pura naturaleza

Juliana Awada suele mostrar, en su cuenta oficial de Instagram, cómo arranca los días. La ex Primera Dama suele despertarse alrededor de las 8 de la mañana, y comparte una historia a sus seguidores, para acompañarlos en esa hora. En su casa, la empresaria tiene un lugar muy especial, donde realiza yoga. El espacio pareciera estar en la parte más alta del hogar, frente a una ventana que deja entrar la luz natural para crear un ambiente calmo.

Sin embargo, este miércoles, Awada decidió cambiar su rutina y salir a caminar por la naturaleza de sus alrededores. A las 8:30 de la mañana, la esposa de Mauricio Macri compartió una bella imagen del paisaje que tenía. Bajo el cielo despejado, se puede ver un hermoso mar tranquilo y el camino por el que ella pasó esa mañana. El mismo tiene la posibilidad para sentarse y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza.

Juliana Awada se detuvo para estirar, ya que es una parte esencial a la hora de salir a correr o caminar. Con un look total black, la empresaria lució una remera deportiva oversize y unas calzas. Acompañó el atuendo con un gorro y unos anteojos oscuros para protegerse del potente sol de la mañana. En sus pies, fue por algo ideal para la actividad: unas cómodas zapatillas deportivas. Por último, decidió acompañar el momento con un poco de música, ya que se la vio con unos auriculares para iPhone.

El amor por la naturaleza también se vuelca en la decoración hogareña

Juliana Awada no duda en usar lo que más ama para decorar su casa. Esta propiedad tiene la particularidad de tener varios espacios al aire libre y mucha entrada de luz natural, como a ella le gusta. Sin embargo, sus seguidores notaron una particular adquisición que ella compartió en sus historias. La ex Primera Dama mostró cómo luce una de sus galerías, y reveló que tiene la planta trepadora tendencia. Se trata de la Wisteria sinensis, o Glicina china, una planta bellísima gracias a su color verde oscuro y a sus flores en racimos colgantes.

Sin dudarlo, Juliana Awada es un ícono de la moda. Pero, además, sabe cómo incluir a la naturaleza en un estilo de vida saludable, para poder despertarnos con una sonrisa. Ya sea por sus nuevas plantas, como por su rutina deportiva, la empresaria siempre intenta estar en contacto con aquello que está fuera de la ciudad y lo creado por el ser humano. Juliana Awada vuelve a invitar a sus seguidores a que cambiemos nuestros paisajes rutinarios.

