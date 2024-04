Sol Pérez se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores sus pasiones y su rutina diaria. Sin embargo, hace unos días la modelo sorprendió a todos al confesar que rindió el último final de su carrera, abogacía.

Con una tierna foto, Sol lo había revelado en sus historias. Pero este viernes 5 de abril, Pérez terminó de confirmarlo con un posteo, donde mostró el título que consiguió con mucho esfuerzo y dedicación.

Imagen reciente de Sol Pérez.

La flamante abogada subió un breve video donde se la ve con un look total black y un cartel en el que se leía "Soy abogada" y "Dra. Pérez". El posteo cosechó más de 13.000 me gustas en tan solo 15 minutos y se llenó de comentarios felicitando a la influencer.

Recordemos que Sol Pérez ya había terminado su último examen y ya había presentado su tesis, sin embargo, para poder recibirse debía defenderla frente a un grupo de profesores, lo que la modelo pudo lograr sin problemas este viernes.

Qué dijo Sol Pérez sobre su último examen de la carrera

La influencer compartió cada paso en sus redes sociales, donde subió videos e imágenes tras los últimos exámenes y presentaciones que tuvo que realizar. En las mismas, Sol reveló algunos detalles de cómo fue la última evaluación que vivió.

“No puedo crecer, dos horas duró mi examen oral y escrito. Primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral, y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles. No saben las preguntas…cinco materias en un examen, imagínense. Eran cosas muy…pero bueno, lo superamos. Me saqué un 7”, reveló Sol Pérez en su cuenta oficial de Instagram.

J.C.C