Stefi Roitman nuevamente marcó tendencia, en esta ocasión desde un yate en Miami, con una nueva microbikini en tonos azules. Lo que más le llamó la atención a sus seguidores en las redes fue el diseño de la misma que incluía pequeñas mariposas.

La esposa de Ricky Montaner subió una publicación a su cuenta oficial de Instagram en donde se la vio vistiendo un conjunto que consistió en un corpiño de formato cuadrado con una abertura en el centro y una bombacha culotte de tiro alto.

El traje de baño tenía un diseño con pequeñas mariposas.

Roitman completó su outfit con unos lentes de sol total black con vidrios superopacos. Además, en una de las imágenes la podemos ver acompañando su look con un clásico mate argentino.

Stefi junto a su mate y lentes de sol.

Recordemos que Stefi Roitman se encuentra viviendo en Miami junto a su esposo Ricky Montaner y aprovecha cada oportunidad para salir a disfrutar del sol y lucir su vasta colección de microbikinis. De todas maneras, la influencer no se olvida de sus seguidores y comparte fotos vistiéndolos.

¿Qué dijo Stefi Roitman sobre los rumores de embarazo?

Quien se encargó de terminar con las especulaciones y compartir un mensaje de la influencer, fue el periodista Juan Etchegoyen, mediante sus historias de Instagram primero respondió a uno de sus seguidores si la esposa de Ricky estaba embarazada y él lo negó.

Luego subió un mensaje que le mandó Stefi Roitman en donde le decía: ‘’Bien dicho jaja. No lo estoy’’. Para cerrar con el polémico tema, el periodista también escribió en la historia: "Por si quedaban dudas, Stefi me escribió para aclarar que no está embarazada".

J.C.C