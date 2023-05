Stefi Roitman se sumó a la tendencia de las microbikinis y fue furor en las redes

Stefi Roitman es un éxito en las redes sociales y todo lo que sube tiene repercusión. Actualmente suma más de 4 millones de seguidores en la red social de Instagram, donde sube la mayor parte de su contenido y comparte su vida junto a su esposo, Ricky Montaner. Normalmente, sus outfits generan de qué hablar entre sus seguidores y marca tendencia. Ahora, causó furor entre sus seguidores por una imagen que subió luciendo una microbikini roja, una de las piezas tendencia de esta temporada.

En las fotos que subió al posteo de Instagram, en carrusel, Stefi Roitman lleva puesto un traje de baño de color rojo, con un diseño de corpiño en forma de triángulo pequeño, una bombacha taparrabos colaless con tiras ajustables a los costados para ajustarla.

En la primera foto del carrusel, Stefi Roitman posa muy acaramelada con Ricky Montaner, su esposo, que luce unos extravagantes lentes de sol que le aportan estilo. En esta foto casi no se ve la bikini de la actriz, pero utilizó las otras fotografías para lucirla.

En el verano de Europa, Stefi Roitman disfruta del calor y el sol. En una foto se la ve contenta, tomando sol en una reposera en una bellísima terraza de su departamento en Madrid. A pesar de no tener maquillaje, eso no le impide mostrar su bello rostro y acompañarlo del pelo suelto que le aporta la naturalidad de ese relajado momento del cual disfruta en la imagen. Sin dejar el estilo de lado, la actriz acompañó su look con tres cadenas finas con dije en el cuello y unas argollas doradas.

Sólo fueron necesarias un par de horas para que la publicación de Stefi Roitman luciendo esta fantástica microbikini roja y mostrando su verano en Europa explote en Instagram y se llene de likes de sus seguidores. Actualmente, tiene más de 160 mil me gustas. El posteo se llenó de comentarios sobre la belleza de la actriz y su pareja.

Stefi Roitman sumó una foto de espaldas, donde se puede apreciar cómo es la microbikini roja en tendencia por la parte de atrás. Además, en el posteo agregó una frase en relación al verano europeo y cómo lo disfruta con su pareja. "Desayunamos riquísimo, almorzamos riquísimo, cenamos riquísimo y nos amamos riquísimo", escribió la actriz.

Stefi Roitman se sumó a la tendencia de los flecos

En lo que va del 2023, los flecos son una de las tendencias que más se instalaron y Stefi Roitman no se quedó atrás, como siempre. Como sabe que es tendencia, eligió un outfit blanco cuya estrella fueron los flecos del vestido.

Stefi Roitman siempre es invitada a eventos, ya que es parte de su trabajo, y por eso su agenda está basada gran parte en estas invitaciones. En cada uno de estas presencias, la actriz nos regala unos asombrosos looks que causan furor en las redes sociales.

En esta ocasión, Stefi Roitman optó por lucir un vestido corto con un escote de corte corazón, un corset cut out y una pollera con muchos flecos, la tendencia del año.

