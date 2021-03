Stefi Roitman y Ricky Montaner dejarían Miami por un nuevo proyecto laboral

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del Coronavirus que Stefania Roitman decidió mudarse a Miami para estar junto a su pareja Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo Montaner y toda su familia. Junto a todo el clan pasó gran parte del 2020, las fiesta de fin de año y por ahora nada parece moverlos de la residencia en La Florida. Ahora él habría recibido una jugosa propuesta que podría poner a ambos en otro destino.

Mucho se especula cuando volverá a comenzar el programa "La Voz" en su versión local y al parecer según comenzó a circular en las redes una de las duplas que serían coachs y se trata nada mas ni nada menos que Mau y Ricky los hermanos Montaner que ya tienen una pila de hits en sus hombros, por lo tanto de ser así Stefi y Ricky vendrían a instalarse a la Argentina.

De hecho la cuenta de Instagram @mundofamososok ya da como adelanto quienes integraran los sillones del concurso de canto que siempre sedujo a los argentinos. Mau y Ricky serían uno de los jurados, su padre, Ricardo Montaner, otro y el panel femenino tendría a cada una en su butaca a Soledad Pastorutti y Lali Esposito. Si bien por ahora el ciclo está en la etapa de los castings para los participantes en breve Telefe, por donde se emite el programa informaría quienes serán los jurados, pero parece estar todo dicho. ¿Donde vivirá la feliz pareja?

¿Stefi Roitman en la dulce espera? Ricky Montaner habló de los rumores de embarazo

Stefi Roitman y Ricky Montaner, hace algunas semanas enfrenten fuertes rumores de embarazo. Cansado, el cantante salió al cruce y habló de las teorías.

A poco de haberse comprometido y mientras planean su casamiento, al músico le preguntaron por el rumor que afirmaba que la actriz estaba embarazada.

"Eso salió hace un par de meses ya y todavía no se le está notando la pancita... Me llevaban a todos lados y me preguntaban: ‘¿Está embarazada?’, ‘¿Está embarazada?'. Y yo decía: ‘Dios mío, ¿de dónde sale esto?'. Y no”, sentenció el hijo de Ricardo Montaner.

Lejos de generar más confusiones, él fue tajante y dejó en claro: “No, no está embarazada todavía. No hemos llegado ahí”.

"Espero en este caso poder dar la noticia yo sin que se cuele por otro lado. No que estén hablando de un compromiso de que todavía no he hablado yo o de un embarazo... Pero en su momento sí se lo diremos. Seguramente, mi papá se va a encargar de dar la noticia antes que todos”, finalizó el mano a mano con Teleshow.