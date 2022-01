Stephanie Demner enfrentó los rumores de embarazo: su palabra en las redes sociales

Instagram

Stephanie Demner y Guido Pella es otra de las parejas que comienzan el año enfrentando rumores de embarazo. Los tortolitos Nicole Neumann y Manu Urcera y los enamorados Maca Rinaldi y Fede Hoppe fueron otros que tuvieron que salir a aclarar la realidad.

En este caso, fue una foto que subió la influencer la que hizo sospechar a sus seguidores sobre la posibilidad de que estuviera embarazada. En la imagen se la ve a Stephanie Demner de perfil, en bikini desde Monte Hermoso. "Ultimo día. Mañana vuelta a la ciudad de la furia (me fui sin haber comido choclo.. sépanlo)", escribió la blonda desde Monte Hermoso. Ante esto, una de sus followers reaccionó: "Para! No es un antojo el choclo no?????"

El posteo de Stephanie Demner que levantó sospechas.

Stephanie Demner frente a los rumores

Lo primero que hizo Stephanie Demner ante la ola de rumores que ya había llegado a varios portales, fue responder a través de sus redes las dudas que estaban circulando. "Les prometo que mi comunidad va a ser la primera en enterarse cuando tenga algo para contar", fue su primer posteo en Historias.

Seguido a esto, aclaró el motivo por el que está siguiendo a una pediatra. "La amo hace mil. Si no la siguen vayan porque es lo más", y arrobó a la Dra. Jimena Le Bellot, quien en sus Historias también aclaró que se conocen hace muchos años.

Las respuestas de la influencer.

Por último, y para evitar futuros nuevos rumores, Stephanie Demner contó: "También sigo cuentas de emprendimientos para mi sobrina y mi futura sobrina que nace en febrero. Les aviso desde ya x las dudas", junto a emoticones que lloran de risa.

La modelo se ríe de los rumores.

Stephanie Demner y Guido Pella tomaron una drástica decisión sobre su boda

La pareja tenía planeado casarse el 18 de septiembre de 2020, pero decidió aplazar la celebración por la pandemia. "¿Cómo andamos con el casamiento? Mal. Estaba todo organizado, estaban todos los proveedores reservados, estaba todo semipago, la fecha, todo perfecto, que era el 18 de Septiembre. Obviamente no va a suceder", expresó la modelo en una seguidilla de historias en septiembre de ese año.

Luego, Stephanie Demner continuó: "Vamos a esperar a que pase todo esto y vamos a reprogramar la fecha. Pero bueno, se tienen que dar muchas cosas porque Guido tiene que poder casarse básicamente por el calendario de tenis".

Stephanie Demner y Guido Pella.

"Igualmente, mi vestido de casamiento lo tengo hace mucho. Guido me propuso en mayo y yo lo había comprado en abril, pero voy a tener un segundo vestido que me va a hacer una diseñadora argentina", finalizó la novia de Guido Pella.