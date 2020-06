Stephanie Demner reveló que no hablaba de Del Potro cuando denunció a un exnovio violento

Hace unos días Stephanie Demner hizo una confesión en un vivo de Instagram con Martín Cirio que llevó a pensar a muchos seguidores que la modelo hablaba de su ex, Juan Martín del Potro, al nombrar una relación tóxica que tuvo.

En medio de las versiones que se tejieron en torno a esa revelación de Demner, en donde también se señaló a su ex, Grego Rosello, la modelo salió a aclarar algunos tantos. En una entrevista que hizo para Hay que ver, aseguró: “Tengo que empezar a cuidarme con lo que digo en los vivos porque después pasa a la tele y no está tan bueno. Pero no. Un montón de cosas que conté no eran sobre Juan Martín y se lo atribuyeron a él. Y la verdad es que no. Eso particularmente, no”.

Tras confirmar que no se trataba del tenista, Stephanie continuó: “Yo tuve relaciones tóxicas en mi vida, pero la verdad es que esa anécdota puntual que conté no tiene que ver con él”. Por último y al ser consultada sobre si su aclaración fue a pedido de Delpo, Demner cerró: “No me lo pidió, yo no hablo con él hace años. Me lo cruzo eventualmente en algún que otro torneo cuando viajo con Guido, pero no tengo relación hoy en día”