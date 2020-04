La drástica decisión de Susana Giménez en plena cuarentena

Susana Giménez debió devolver a Rita, la cachorra guaimaran a la que le había dado la bienvenida a través de su cuenta oficial de Instagram. La conductora de televisión contó que a la perrita le estaban saliendo los dientes y como la mordía mucho, al punto de lastimarla, tomó la decisión de mandarla nuevamente al criadero, con la esperanza de que vuelva en un mes.

"Desgraciadamente, hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Sabes que me mordía tanto, tanto, tanto que estoy desecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo, así que me la van a traer dentro de un mes. Me volvía loca", explicó la actriz de 76 años en diálogo con Santiago del Moro en la emisión de Telefé.

Luego, la diva de los teléfonos agregó: "Estoy entre televisión, lectura y limpieza. Me da por ordenar placares, cajones, sacar ropa que no uso. También estoy jugando mucho al 'Rummy'. Tenemos que tener paciencia, algo que a veces nos falta. Cuando escuchamos que por ahí se puede todavía extender más la cuarentena te dan ganas de golpearte la cabeza contra la pared. Pero bueno, esto es mundial y se va a arreglar con el tiempo".