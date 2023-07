"Lo de Monzón fue muy fuerte" y otras jugadas declaraciones de Susana Giménez con Migue Granados

Susana Giménez tuvo su primera entrevista en un canal de streaming. La diva habló a fondo de todo en una cálida nota con Migue Granados, Sofi Morandi y para "Soñé que volaba", el programa que conduce en Olga, su plataforma oficial.

"Es el canal de Luisito y Chela, que los conozco de chiquitos que venían a hacer los deberes al canal", comentó Susana sobre el porqué aceptó la entrevista en Olga que arrancó con un grupo de cuerdas tocando su mítica canción, mientras ella ingresaba al estudio.

"Yo me levanto tarde, al mediodía, me duermo a las 5 o 6, entera. Me tomo algo para dormir, un alplax", reveló la diva sobre su rutina en Uruguay donde está rodeada por sus perros a quienes adora. "Leo el diario físico, tomo un té, me baño y me llevo a los perros a correr y nos vamos al lago y le doy de comer a las carpas", relató. Además, la diva relató que ya no toma alcohol "porque me hace mal".

Susana Giménez y sus comienzos

En su charla, Susana habló sobre su juventud, al ser mamá a los 17 años y su breve paso como docente. "Fui a dar un examen y tenía que hablar de la germinación y no me salía", confesó, revelando que le pusieron un 1.

Sobre su paso por la actuación, la conductora resaltó que "por lo general no me tomaban muy en serio, siempre hacía las películas de Olmedo y Porcel, pero con La Mary fue distinto", dijo Susana, y no pudo evitar hablar de sus escenas con Monzón: "No te voy a dar detalles, tuvimos un flash, después y durante del rodaje. Era muy fuerte", aseguró la diva.

Susana reconoció que ella arreglaba sus contratos y que era buena negociando. "Me salía naturalmente". Y en este sentido, destacó que elegía sus trabajos en teatro, pero que "nunca me gustó la revista, estabas al servicio del cómico. Era re machirulo", recordó.

Susana deja el teatro y se acerca a la TV

La conductora aseguró que este próximo verano será la última vez que se suba a las tablas con el éxito "Piel de Judas", y con ese aspecto artístico liberado aseguró que tiene ganas de volver a la televisión.

"El año que viene tal vez vuelva a la televisión, a mí me gusta trabajar, pero decidí irme de acá porque no estaba de acuerdo con las cosas que pasaban en el país", reconoció. "Nunca lo nuestro fue la economía", dijo luego.

Susana Giménez y el amor

"¿El gran amor de tu vida quién fue?", le preguntó Migue. "Nunca lo voy a decir", dijo Susana y cuando le preguntaba si la persona está vivo comenzó a reírse.

"¿Tuviste algún acercamiento con algún galán que entrevistaste?", le consultaron. "Alain Delon me encantaba, pero no preciso encarar, el hombre encara", aseguró Susana. "Nunca fui rechazada. Pero la vida no es linda por eso, es lindo el cariño de la gente, el amor fuerte, acá y en Uruguay", agregó.

"¿Estás abierta al amor en tu vida?". "Por ahora no me interesa. Nadie me movilizó, me parece que cerré", contestó contundente.

VO