Susana Giménez, sobre el Presidente: \"Estoy muy contenta con lo que está haciendo\"

Susana Giménez abrió las puertas de su casa en Barrio Parque y, mediante un especial de Telefe, se refirió a las medidas que tomó Alberto Fernández para sobrellevar el avance del Coronavirus en el país.

“Estoy segura de que esto va a pasar. Y tengo la leve impresión que esta especie de grita o grietón que teníamos se ha achicado muchísimo en estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a (Alberto) Fernández y, ahora, estoy muy contenta con lo que está haciendo”, dijo la diva en diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

“Es un tipo calmo, que hace cosas... Todos lo ven, que no reta. No sé, a mí me cae muy bien. Y todas las medidas que está tomando son buenas. No soy panqueque ni nada por el estilo, no soy peronista. Pero la verdad que me gusta y lo respeto a este presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien”, agregó.

Luego, "Su" detalló qué está haciendo para sobrellevar el asilamiento. "No estoy aburrida, porque siempre encuentro cosas para hacer. Al principio, se me dio por la limpiadora. Porque yo soy mucho de pasar el dedo y fijarme. Pero, como nunca tengo tanto tiempo como para estar en casa, ahora se me dio por ver todo y ordenar placares. Encontré remedios del ’99, creo, que tenía guardados vencidos. Hice todo ese tipo de cosas”, disparó.