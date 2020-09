Murió Jackie, la madre de Sylvester Stallone

El hermano de Sylvester Stallone, dio a conocer el fallecimiento de su madre, Jackie Stallone, a los 98 años.

La mujer fue una reconocida astróloga y psíquica y la mayoría de sus clientes eran famosas estrellas de Hollywood. Fue la "inventora" de la rumpología una paraciencia en la que, a través de la lectura del ano, se puede predecir el futuro.

Se destacó una precursora de la lucha feminista y una adelantada en lo que a cirugías estéticas. Hasta sus últimos días, se animaba a lucir infartantes minifaldas y tacos altísimos.

Fue directora del primer programa de lucha libre femenina en donde además, actuó como maestra de ceremonias.

De un estilo despampanante y poco usual, nunca le importó el qué dirán e incluso tampoco la preocupación de sus hijos por sentir vergüenza del particular look de su madre: "Estoy segura de que mis hijos se avergüenzan. Creen que no es la posición para mí, para una madre. Probablemente piensan que debería quedarme en casa y meterme en mis asuntos".

Su hijo Frank la definió como excéntrica y extravagante. Hacía ejercicios todos los días y también aseguró que su hermano Sylvester, la cuidó como a una reina durante toda su vida.

La señora, falleció mientras dormía, tal como fue su deseo.