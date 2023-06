Taína Gravier tiene en la sangre el estilo, la elegancia y un gran sentido de la moda. La adolescente que meses atrás cumplió los 15 años , donde tiró la casa por la ventana, comparte en sus redes sociales algunos de los looks que usa a diario.

Desde su Instagram, Taína compartió un look total black con el que deslumbró a sus seguidores. Los detalles: Un blazer largo de satén lleno de cristales con bolsillos delantero, acompañado con una remera del mismo diseño y una pantalón tiro bajo.

Taina llevó el cabello recogido, con media coleta y un mechón suelto al costado del rostro. El make up, base natural, rubor y un labial rojo que resaltaba los labios y hacía juego con una cadenita de un corazón.

Taína Gravier

Taína Gravier

La publicación recopiló cientos de comentarios acompañado de miles de me gusta a los pocos minutos de ser publicada en las redes.

Toda una modelo como mamá

La hija de la modelo sigue los pasos de su madre en el mundo laboral y muestra su talento en la moda a través de TikTok, aunque aún no puede tener demasiada exposición mediática debido a su corta edad. Taína tiene un estilo elegante con toques urbanos, que combina prendas formales e informales para crear looks descontracturados. Sin embargo, en esta ocasión lució un look totalmente de fiesta.

Taína Gravier

Con un blazer negro de tela metalizada que brilla y refleja la luz al moverse, y un top básico negro con delicadas tiras de strass colgando. Para mantener la formalidad, completó el look con pantalones de sastre negros, sin agregar colores llamativos como suele hacer.

J.M