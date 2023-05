Taína Gravier siempre tuvo muchos parecidos a su madre en cuanto los gustos por la moda. La adolescente de 15 años es una referente de las tendencias y su gran fiesta de cumpleaños semanas atrás tuvieron atodos embobados con los looks. La rubia deslumbró a sus seguidores con un look total black.

La pequeña es muy pegada a Valeria Mazza y desde su cuenta personal de Tiktok se puede ver como se divierte con la modelo bailando diferentes tendencias.

El look total black de Taína Gravier

A pesar de que Taína es fanática de colores chillantes para romper los looks monocromáticos, esta vez decidió ir con un look completamente negro que resalta sus ojos y su pelo rubio. Días atrás, la pequeña fue parte de la ceremonia de colación de uno de sus hermanos y habló con CARAS explicando cómo elige sus looks.

"Elegante y cómodo al mismo tiempo", es lo que busca la hija de la modelo a la hora de vestirse. En aquella ocasión, la adolescente usó un blazer azul eléctrico para darle una onda más canchera al look negro.

Días después, usó un outfit similar y decidió cortarlo con una camisa verde chillante, un color que será tendencia a lo largo de todo el año y será un must en las temporadas de verano.

Sin embargo, el último outfit de la hija de Valeria Mazza se trata de un clásico look total black urbano. La rubia lució una remera de algodón color negro y la combinó con una chaqueta de cuero al estilo motoquero. En la parte inferior, optó por un jean básico color negro.

El estilo de moda de Taína Gravier suele rondar entre coquette, urbano y old money. Es por esta razón que la pequeña sorprende con distintas combinaciones y cada una de ellas le queda de diez.