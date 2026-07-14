El sorprendente talento de Eva de Dominici que conquistó a sus seguidores

Eva de Dominici deslumbró durante la presentación de una película que protagoniza en Hollywood. La actriz deslumbró con un elegante look total black en la alfombra roja, pero lo que más llamó la atención fue el sorprendente talento que dejó ver en una entrevista. La misma causó revuelo en redes sociales y sus fanáticos dejaron una lluvia de halagos.

La habilidad de Eva de Dominici que consiguió una ola de elogios

Eva de Dominici volvió a demostrar que su presente en Hollywood atraviesa uno de sus mejores momentos. La actriz argentina de 31 años asistió a la alfombra roja de Balls Up (Bolas Arriba), la nueva comedia dirigida por Peter Farrelly, y no solo se destacó por su sofisticado estilismo, sino también por el dominio del inglés que mostró durante una entrevista con la prensa.

Vestida con un elegante look total black, Eva de Dominici acaparó todas las miradas con un vestido de líneas minimalistas, escote asimétrico y tajo en la pierna, que combinó con un maquillaje sofisticado y cabello suelto. Sin embargo, más allá de su elección fashionista para esta ocasión tan especial de su carrera, hubo un detalle que rápidamente se robó la atención de sus seguidores: su pronunciación prácticamente nativa del inglés.

Eva de Dominici

Durante la entrevista, Eva de Dominici respondió con total naturalidad las preguntas sobre el rodaje de la película y recordó cómo vivió su primer día de filmación junto a grandes figuras de la industria. Con una sonrisa en su rostro, la artista contó que la experiencia fue "fantástica" y confesó la emoción que sintió al compartir escenas con actores de la talla de Mark Wahlberg y Sacha Baron Cohen, bajo la dirección del reconocido cineasta y responsable de éxitos como Loco por Mary y Green Book.

Eva de Dominici

Además, habló sobre el gran aprendizaje que significó formar parte de una producción de semejante magnitud. Las imágenes no tardaron en viralizarse entre los usuarios argentinos, quienes destacaron no solo el crecimiento internacional de la modelo, sino también la soltura con la que se desenvolvió durante toda la conversación en inglés.

El clip se volvió viral en poco tiempo y cosechó una ola de elogios. "Hasta se ríe en inglés", "Hermosa, inteligente y culta", "Me flashea lo bien que habla inglés", "Habla fluido, tiene buena pronunciación y qué velocidad", "Mudo me dejó, en mis sueños hablaré así", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la publicación de Instagram.

Eva de Dominici y el motivo de su inglés impecable

Lo cierto es que el inglés ya forma parte de la vida cotidiana de Eva de Dominici. La artista se encuentra radicada en Los Ángeles desde 2018, ciudad en la que decidió instalarse para impulsar su carrera internacional y criar a su hijo Cairo, fruto de su relación pasada con el productor Eduardo Cruz.

Desde entonces fue construyendo, paso a paso, un sólido recorrido en la industria estadounidense, participando en series y películas de Hollywood mientras perfeccionaba el idioma hasta alcanzar la fluidez que hoy exhibe en cada una de sus apariciones públicas.

Eva de Dominici

En los últimos años, Eva de Dominici sumó importantes proyectos internacionales, entre ellos The Cleaning Lady, Cosmic Sin, The Uninvited y ahora Balls Up, una producción que la reúne con algunos de los nombres más importantes del cine. Su presente confirma que, lejos de ser una promesa, Eva de Dominici se consolida cada vez más como una de las argentinas con mayor proyección en la pantalla grande hollywoodense.

De esta manera, el sorprendente talento de Eva de Dominici que conquistó a sus seguidores salió a la luz en una entrevista que generó repercusiones y recibió la reacción de miles de argentinos, quienes destacaron su solidez a la hora de responder las preguntas en inglés.