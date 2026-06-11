Así está hoy Cairo, el hijo de Eva de Dominici, a sus 6 años

Eva de Dominici es una de las actrices que mantiene su vida privada lejos de las redes sociales, intentando separar su perfil profesional de su vida privada. Sin embargo, en algunas oportunidades desliza algunas postales más íntimas de su vida familiar. Así sucedió en las últimas horas donde la modelo compartió algunas postales de su hijo Cairo de 6 años, fruto de su relación con el compositor español Eduardo Cruz.

Cairo, el hijo de Eva de Dominici: diversión y juegos en una tarde soñada

Instalada en Estados Unidos, Eva de Dominci suele mantener con resguardo la rutina que mantiene con su hijo, tratanto con gran hemetismo la privacidad del pequeño por ello son pocas las oportunidades en la que lo muestra en redes sociales. Pero en esta oportunidad, la actriz asistió junto a su hijo Cairo a los estudios de Disney y participaron de actividades vinculadas al estreno de la película Toy Story 5, que se estrenará próximamente. En las imágenes compartidas en su cuenta personal de Instagram, la actriz mostró con orgullo cómo está el niño y cómo disfruta de su crianza en Estados Unidos.

Eva de Dominici y Cairo | Instagram

En una de las tomas, se lo ve al pequeño de 6 años caminando sobre la alfombra roja con el carnet del pase de acreditación que lo habilita a ingresar a la exclusiva carpa de juegos. Con un look súper descontracturado y canchero compuesto por una remera básica en color gris claro y pantalones cortos en tono azul oscuro, va caminando con pasos seguros y cargados de expectativas.

Cairo, hijo de Eva de Dominici | Instagram

Asimismo, mostró su corte de cabello inspirado en un mop top con laterales y nuca bastante largos, sin degradado. Este tipo de estilo de pelo se caracteriza por tener flequillo largo peinado hacia adelante y un contorno redondeado alrededor de la cabeza manteniendo el largo y el volumen natural. Sin embargo, rompe con la estructura rígida del “corte taza”, permitiendo un movimiento natural.

La jornada de juegos de Eva de Dominici y Cairo

Cairo nació el 6 de octubre de 2019, en Los Ángeles, Estados Unidos y es fruto del romance entre Eva de Dominici y el músico español Eduardo Cruz. Pese a la popularidad de sus padres, el nene se mantuvo siempre al margen de la exposición pública, hasta que fue más grande, donde su mamá comenzó a mostrar esporádicamente algunas de las dinámicas familiares. En esta oportunidad, la artista deslizó algunas postales de lo que fue una tarde a pura diversión llena de juegos y competencias que convocaron a grandes y chicos.

En el interior del pabellón donde se encontraba la carpa de Pixar, se pudo apreciar como el nene se sumó al desafío de arrastrar con una cuerda -que era empujada por una manija- utilizando un trabajo de coordinación, concentración y perseverancia. En el video se lo ve compitiendo junto a un grupo de niños y un adulto, quienes, a pesar de quién había salido victorioso, valoraron la puesta en escena del momento. “Cairo & rider -jinete-”, escribió orgullosa su mamá quién registró en detalle todo este momento tan memorable para el paseo familiar.

De esta manera, Eva de Dominici compartió algunas imágenes de su hijo Cairo en sus redes sociales. A pesar de que no es protagonista de sus publicaciones en su perfil, el niño de 6 años se roba todas las miradas de los más de 2,8 millones de seguidores y despierta el interés de aquellos que siguen de cerca la carrera de la modelo. En esta oportunidad, la actriz mostró algunos momentos especiales junto al pequeño, quien crece alejado de la exposición mediática pero continúa conquistando a los fanáticos de su madre con cada aparición.