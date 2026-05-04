El look de Eva de Dominici para festejar su cumpleaños inspirado en el cine y con aires de Hollywood

Eva de Dominici celebró su cumpleaños con una propuesta que destacó por su estética. Y es que, lejos de realizar una producción excesiva, la actriz apostó por una imagen cuidada, alineada con una noche donde lo personal y lo social convivieron sin problema.

Cumpleaños de Eva de Dominici en Costa 7070

Es por eso que, siguiendo una narrativa de alto impacto, Eva de Dominici eligió con cuidado el estilismo para su gran noche. La actriz apostó por una estética que remitió al cine clásico pero reinterpretado desde una mirada actual, donde el equilibrio entre brillo, movimiento y naturalidad terminó de definir su presencia.

El impresionante estilismo de Eva Dominici

El look de Eva de Dominici para celebrar su cumpleaños en Costa 7070 se compuso por un vestido corto, al cuerpo, de líneas simples y sin estructura rígida. La prenda acompañó el movimiento y construyó una imagen fluida, alineada con una estética nocturna sin exceso de producción. El diferencial apareció en el trabajo de texturas. La parte superior incorporó microbrillos sutiles que captaban la luz de forma delicada, mientras que el sector inferior sumó dinamismo a través de cristales más densos.

El cumpleaños de Eva de Dominici en Costa 7070

El negro fue protagonista absoluto del estilismo. La combinación de materiales aportó profundidad, mientras que los accesorios acompañaron sin competir. El pelo suelto, con movimiento natural, terminó de equilibrar el look, rompiendo cualquier rigidez y aportando frescura.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto también dijeron presente

Otras de las figuras que dijeron presente en la noche de Costa 7070 fueron Esteban Lamothe y Débora Nishimoto. La pareja del momento, eligió un estilismo simple y coordinado en negro. Débora llevó un top de cuello alto, de líneas limpias que aporta un aire moderno y ordenado. Por su parte, Esteban optó por una remera negra básica, de calce relajado, sumando un reloj metálico como único accesorio.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

De esta manera, Eva de Dominici, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto dejaron claro que son tres de los protagonistas del momento en lo que a estilismo se refiere. Encontrándose en lugares exclusivos en donde pueden moverse con naturalidad y destacar con sus estilismos.