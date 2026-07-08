Eva De Dominici de vacaciones por Manhattan junto a su hijo, Cairo

La argentinidad de Eva De Dominici no se discute. En pleno viaje por Manhattan, la actriz, radicada desde hace más de siete años en Los Ángeles, donde nació su hijo Cairo, fruto de su relación con Eduardo Cruz, dejó asentada su fibra más nostálgica.

Eva De Dominici en el Mundial 2026

Así fueron las vacaciones de Eva De Dominici por Manhattan

Con los colores de la Selección argentina y en la cancha, aunque no precisamente como espectadora de un partido de la Scaloneta, la intérprete, que este año compartió set con Mark Wahlberg en el filme Balls Up —una trama que, casualmente, toca vibras mundialistas— viajó en el marco del Mundial 2026 para presenciar el partido entre Francia y Suecia.

Eva De Dominici en Nueva York

Junto a su hijo de 6 años, y en evidencia futbolero, Eva De Dominici se destacó desde su palco preferencial del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, por un accesorio distintivo: una bufanda albiceleste de estética deportiva retro.

Pero además del outfit mundialista de la actriz de The Cleaning Lady, que trabajó con Bruce Willis y Pedro Pascal, también sorprendió la vestimenta de su hijo que, en homenaje a su papá, hermano de Penélope Cruz, y a sus raíces españolas, lució la camiseta oficial de la Selección de España.

Eva De Dominici

Eva completó su serie de looks neoyorquinos con elecciones minimalistas. Desde el clásico little black dress de escote halter, con diseño liso y sobrio, hasta botas urbanas clásicas combinadas con shorts de jean, una campera bomber y minibags.

"Nueva York nunca decepciona. Encontré mi rinconcito. Un departamento divino en el downtown de Manhattan que me hizo sentir como en casa. Además de una hermosa experiencia en New Jersey con mi Cairo", cerró la ex Patito Feo, invitada a la Gran Manzana bajo el rol de Airbnb Partner, impulsada por su creciente proyección internacional.