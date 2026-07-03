El increíble viaje de Eva de Dominici con su hijo Cairo: Mundial, Broadway y paseos icónicos

Eva de Dominici vivió días intensos en Nueva York acompañada por su hijo Cairo, en un itinerario que reunió escenarios icónicos y actividades variadas. Desde la comodidad de un alojamiento con diseño contemporáneo hasta la energía de los espectáculos y eventos deportivos, el viaje se convirtió en una oportunidad para explorar distintos aspectos de la ciudad. La propuesta incluyó momentos de descanso y caminatas que reforzaron la complicidad entre ambos, en un entorno marcado por el Mundial.

Eva de Dominici vivió un viaje icónico por Nueva York junto a su hijo Cairo

Eva de Dominici emprendió un viaje junto a su hijo Cairo que combinó deporte, cultura y momentos cotidianos en una de las ciudades más emblemáticas del mundo. La experiencia comenzó en un moderno departamento con vistas a los rascacielos y continuó con actividades que incluyeron estadios, teatros y paseos urbanos. Cada etapa del recorrido reflejó la manera en que madre e hijo compartieron tiempo en un entorno vibrante, sumando recuerdos que se integran a su vida familiar.

Eva de Dominici y Cairo en Nueva York

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz compartió un video donde mostró cómo vivió esta travesía junto a su hijo. La grabación dejó ver que eligió instalarse en un moderno departamento de concepto abierto, con ventanales que iluminaban cada rincón y una terraza privada desde donde podían contemplar los rascacielos y los clásicos tanques de agua que definen el paisaje urbano. El espacio, equipado con mobiliario de diseño y detalles en madera clara, se convirtió en un lugar que mezcló descanso y aventura.

La primera gran parada fue el Mundial de Fútbol, donde Eva de Dominici y Cairo cruzaron el Holland Tunnel rumbo a Nueva Jersey para vivir la adrenalina de un evento internacional. Con una bufanda celeste y blanca, la actriz acompañó a su hijo en una jornada que incluyó recepción y acceso a un estadio repleto de hinchas de todo el mundo. Desde una ubicación privilegiada, disfrutaron de la ceremonia de apertura y del ambiente festivo que caracteriza a este tipo de encuentros.

Los días en la ciudad también estuvieron marcados por la rutina neoyorquina. Madre e hijo viajaron en subte, compartieron paseos con bebidas en mano y recorrieron calles emblemáticas. El pequeño, con una camiseta de los Chicago Bulls, se convirtió en el compañero ideal de caminatas que incluyeron momentos de descanso y juegos. Por su parte, la cantante aprovechó cada instante para acompañarlo y disfrutar de la energía que transmite la infancia en un entorno tan vibrante como lo es la Gran Manzana.

Paseos icónicos y noches de teatro: El divertido viaje de Eva de Dominici y Cairo en Nueva York

Uno de los momentos más destacados fue la visita a Broadway, donde Eva de Dominici y Cairo ingresaron a una sala histórica para disfrutar de una puesta en escena de gran impacto visual. La experiencia reforzó el vínculo con el arte y permitió que ambos compartieran la emoción de un espectáculo que forma parte de la identidad cultural de la ciudad. La elección de este recorrido sumó un componente artístico al viaje, complementando las actividades deportivas y los paseos.

Eva de Dominici y Cairo en Nueva York

Las caminatas nocturnas frente al cartel de “I Love NY” y los descansos en el departamento fueron parte de la rutina que marcó el viaje. Entre dibujos animados en la televisión y paseos por la ciudad, la actriz y su hijo, fruto de su relación con Eduardo Cruz, encontraron un equilibrio entre la intensidad de las actividades y la tranquilidad de los momentos en casa. La terraza privada se convirtió en un espacio clave para contemplar la ciudad y disfrutar de instantes de calma.

El cierre del viaje estuvo lleno de energía infantil. En el aeropuerto, Cairo transformó los pasillos en una pista de carreras, jugando con su valija de mano y divirtiéndose antes de embarcar. La escena reflejó la complicidad entre Eva de Dominici y su hijo, y la manera en que los viajes se convierten en recuerdos compartidos que trascienden lo cotidiano. El regreso se realizó en un vuelo nocturno, en el que disfrutaron de una cena gourmet y descansaron, cerrando la experiencia con comodidad y tranquilidad.

El viaje de Eva de Dominici y Cairo a Nueva York

Eva de Dominici y su hijo Cairo vivieron una experiencia que integró distintos aspectos de la vida urbana y cultural de Nueva York. El Mundial, Broadway y los paseos cotidianos se unieron en un itinerario que reflejó la importancia de compartir tiempo en familia. El viaje dejó en claro cómo la ciudad puede ofrecer múltiples facetas y cómo cada momento, desde lo más simple hasta lo más imponente, se convierte en parte de una memoria compartida que perdura en el tiempo.

VDV