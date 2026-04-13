La nueva vida de Eva de Dominici en los Estados Unidos: la familia que formó, su cercanía con estrellas de Hollywood y un futuro que promete

Eva de Dominici vive una nueva etapa en Estados Unidos, donde combina su vida familiar con un presente profesional que la acerca cada vez más al mundo de Hollywood. Su actualidad refleja la construcción de un futuro en el que se asoman grandes oportunidades. La actriz se posiciona como figura, logrando equilibrar su trabajo con el tiempo en familia.

La familia que formó Eva de Dominici en Estados Unidos y su cercanía con estrellas de Hollywood

Eva de Dominici formó una familia que acompaña una etapa marcada por su vida en Los Ángeles y por la cercanía con figuras destacadas de la industria cinematográfica. Su presente se abre paso a un futuro lleno de posibilidades, con proyectos que la vinculan cada vez más al cine internacional.

Eva de Dominici

Desde hace años, la artista está instalada en Estados Unidos, donde comparte su vida con el productor Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz. Juntos formaron una familia y son padres de Cairo, nacido en 2019. La maternidad marcó un antes y un después en su carrera, ya que decidió priorizar la crianza y la estabilidad de su pequeño.

En su vida cotidiana, Eva de Dominici combina la intimidad familiar con la dinámica de una ciudad donde la música y el cine abundan. Su presencia en Los Ángeles la acercó a personalidades de primer nivel. En este contexto surgieron rumores sobre un supuesto romance con Lenny Kravitz, que ella misma desmintió en entrevistas recientes, donde calificó esas versiones como infundadas.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz

A lo largo de los años, la modelo participó en producciones internacionales que le permitieron mostrar su versatilidad como actriz, desde papeles en series de televisión hasta incursiones en el cine. Además, en los últimos meses, su nombre apareció vinculado a futuros rodajes que buscan figuras con proyección global.

El futuro de Eva de Dominici promete presencia en destacadas producciones internacionales

Cabe destacar que la carrera de Eva de Dominici inició en Argentina, donde se destacó en televisión y cine, pero su mudanza a Estados Unidos le permitió ampliar horizontes. Con el correr de los años, participó en producciones internacionales y, en la actualidad, su nombre empezó a sonar con fuerza en castings de alto perfil.

Eva De Dominici y Cairo Cruz

En sus primeros años en el mundo de la actuación, la artista participó en ficciones que marcaron a toda una generación, como Patito Feo, donde se dio a conocer entre el público juvenil. Luego amplió su experiencia en producciones como Los ricos no piden permiso y Cazados, mostrando versatilidad en distintos géneros.

Uno de los temas que más expectativa generó en los últimos meses es la posibilidad de que Eva de Dominici sea considerada para interpretar a Wonder Woman en una próxima película vinculada al universo de DC. Aunque no hay confirmación oficial, su nombre circula en medios especializados como una candidata que reúne talento, presencia y proyección internacional.

Eva de Dominici

Eva de Dominici transita una nueva etapa en Estados Unidos, donde la familia que formó y su cercanía con estrellas de Hollywood se combinan con un futuro que promete. Su presente marca un camino de crecimiento en la industria internacional, con proyectos que la posicionan cada vez más cerca de producciones de gran escala.

VDV