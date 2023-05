Tamara Báez insistió en dejar en claro que "le gusta" Mauro Icardi

Tamara Báez se caracteriza por lo directa que es al momento de decir las cosas, no tiene pelos en la lengua y siempre responde cuando se la critica o cuando vive una situación que no le gusta. Sin embargo, en esta oportunidad insistió en que le gusta Mauro Icardi.

A través de su cuenta personal de Instagram, Tamara Báez dejó en evidencia que le gusta Mauro Icardi. La influencer le dio "like" en las redes, pero no de manera inocente, ya que no es la primera vez que la ex de L-Gante tiene este gesto con el padre de las hijas de Wanda Nara.

El gesto de Tamara Báez.

El jugador del Galatasaray compartió una postal desde su vehículo en las calles de Turquía y eso fue suficiente para que Tamara le click al corazón rojo de Instagram. El gesto anterior fue días atrás cuando presentó la nueva remera urbana de su club.

Sin embargo, a diferencia de Wanda Nara, Tamara no reaccionó en la publicación donde aparecieron Francesca e Isabella, las hijas de Icardi y la empresaria. Cabe recordar que la ex de L-Gante se manifestó molesta al ver un comentario de la conductora en una postal del cantante con Jamaica.

El "like" anterior.

Tamara Báez se hizo un inesperado cambio de look

Para sorpresa de muchos, Tami decidió volver al rubio, color de cabello con el que identificamos a Wanda Nara desde sus inicios hasta que meses atrás se lo oscureció para pasar a ser castaña.

Tamara Báez compartió en sus redes el proceso de coloración con el que quitaron el cobrizo para volver al rubio, procedimiento que no resultó fácil. El resultado fue muy bueno, sumado a la originalidad de tener mechas más oscuras al igual que la raíz.