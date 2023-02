Wanda Nara siempre está en el ojo de la polémica y no es para menos desde su escandalosa separación por la infidelidad que tuvo Mauro Icardi con La China Suarez, el famosos Wanda Gates. Hace algunos días tuvo un cruce con Yanina Latorre, panelista angelita en LAM, donde ella reveló que la empresaria le había pedido entradas a Tini Stoessel para asistir a su show. La empresaria estalló y dio su descargo por Twitter.

Ahora bien, otro escándalo que se le suma a la hermana mayor de Zaira Nara estuvo nuevamente en el foco de atención cuando la ex de L-Gante Tamara Báez se burlara de ella con una foto de la empresaria modo meme que compartió en sus redes sociales sorprendiendo a todos. Wanda Nara no dio ningún tipo de descargo al respecto.

La burla de Tamara Baez con la foto de Wanda Nara

El descargo de Wanda Nara por los dichos de Yanina Latorre

La angelita Yanina Latorre había revelado en un programa de LAM como la empresaria, Wanda Nara le había pedido entradas a la Triple T para estar presente en el cierre de su Tour que se hizo en el Campo Argentino de Polo. Lo cierto es que la empresaria no se guardó nada e hizo su descargo en Twitter.

Wanda Nara y Yanina Latorre

“Buenas noches. Bueno como a veces el que calla otorga y dicen tantas tonterías, me pasaría todo el día aclarando, pero bueno. Realmente quiero aclarar algunas porque ya me colapsan. Hay gente que te toma de punto”, comenzó diciendo la ex de Icardi.

Antes de cerrar, dijo: “Y como no respondes continúan con inventando estupideces. Punto número uno, ayer fui al show de Tini Stoessel. Me encantó. No le pedí las entradas a Tini, mucho menos a su papá. No molesté a ninguno de los dos. Puse una historia después, agradeciéndole”.

