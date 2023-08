Tamara Báez el día de ayer jueves se encontraba en su casa junto a su hija Jamaica, fruto de su exrelación con L-Gante y fuertes tormentas azotaron Capital Federal y gran parte de la Provincia de Buenos Aires, como La Plata y Zona Norte que registraron inundaciones y muchos destrozos en varias zonas.

Sobre este contexto, la influencer al momento del diluvio estaba generando contenido para sus redes sociales, ya que desde que se dio a conocer la relación que tuvo con el cantante de cumbia 420, ganó muchos seguidores y reconocimiento y desde entonces trabaja con diversas marcas.

Antes del mediodía, Tamara compartió desde sus historias de Instagram, como la lluvia comenzó a filtrarse por sus grandes ventanales de su propiedad que tiene en un country.

‘’Mientras me hago la linda, se me inunda la casa’’, expresó Báez, en un tono sarcástico y tomándose a gracia la situación. En el video se puede apreciar que la joven decidió por poner un trapo de piso, a modo de secar un poco el porcelanato de su casa, aunque por suerte no pasaron a mayores los daños, puesto que, sólo fue un poco el agua que entró y luego optó por disfrutar de un almuerzo junto a su hija Jamaica.

Tamara Báez y Jamaica

La especial dedicatoria de Tamara Báez para L-Gante

Hace unos días atrás Tamara decidió recordar un tierno vídeo junto a su hija y L-Gante cuando estuvieron juntos en su cama, no es la primera vez que la influencer tiene un dulce gesto hacía el padre de Jamaica, que continúan esperando por su libertad y apoyándolo firmemente.

''Unas ganas de que se repita este día y quedarnos los tres en mi cama. Falta poco”, escribió Tamara Báez, deseando por volver a crear recuerdos familiares junto al rapero.

D.M