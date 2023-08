Wanda Nara fue señalada por tener cuentas truchas de Instagram desde las cuales se haría pasar por una fans de ella misma y mantendría discusiones con los seguidores de algunas figuras como L-Gante, Mauro Icardi, la China Suárez o Rusherking.

Tamara Báez se hizo eco de esta situación que se volvió viral en las últimas horas tras las publicaciones que hizo Pochi de Gossipeame quien publicó las pruebas de su teoría y usó sus redes para chicanear a Wanda Nara.

La publicación de Tamara Báez.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Tamara Báez publicó lo que simula ser la sombra de una mujer con los colores de Barbie y en la misma se lee: "Con tan solo ver su silueta, sabemos qué Barbie es".

"La que se hace insta trucho para bardear jajaja", agregó Tamara Báez haciendo referencia a lo que sucedió con Wanda Nara, pero sin nombrarla. De esta forma, quedó en evidencia la tirantez que quedó entre ellas luego del romance que la empresaria habría tenido con L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante.

La reacción de Wanda Nara

Desde su cuenta personal de Twitter, Wanda rompió el silencio sobre los rumores de que tiene cuentas falsas y le aclaró a sus seguidores que eso no es cierto. "Mi único perfil es este y @wanda_nara en instagram muchas cuentas llevan mi nombre pero no mi mail ni datos personales no manejo las de mi empresa, se ocupa una empresa de marketing (las de wanda cosmetics)".

"Amo las cuentas de fanáticos porque tengo a los mejores fans, algunos replican mis fotos y vídeos. Pero solo manejo dos y están verificadas. Los amooo desde Estambul", cerró Wanda Nara para ponerle punto final a las especulaciones.