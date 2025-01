Giselle Krüger, esposa del periodista Rolando Graña, realizó un conmovedor relato en sus redes sociales donde compartió la gran angustia que vivieron como familia cuando su hija Alina, de tan solo seis años, enfrentó una terrible enfermedad, por la cual ambos vivieron varios días de incertidumbre que parecía no tener fin.

Rolando Graña y Giselle Krüger

La terrible enfermedad que enfrentó la hija de Rolando Graña y el crudo relato de la madre, Giselle Krüger

La hija del periodista Rolando Graña y de Giselle Krüger sufrió una grave enfermedad que la mantuvo internada durante varias semanas, teniendo tan solo seis años de edad. La productora realizó en sus redes sociales una conmovedora publicación donde relató los duros momentos que vivieron como familia tras la internación de la pequeña.

Alina y Giselle Krüger

Alina sufrió una severa enfermedad, el gran temor de muchos padres, el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), afecta los riñones, todo el sistema urinario, destruye los glóbulos rojos y reduce plaquetas dejando, que sin el tratamiento correcto puede resultar mortal.

Giselle decidió hacer pública esta angustiante experiencia con completa sinceridad y crudeza en sus redes sociales, donde pintó un cuadro desolador. “Me hubiera gustado no compartir esta experiencia, pero ustedes saben que sólo creo en la comunicación como servicio”, relató la productora televisiva. En este posteo explicó los primeros síntomas que van desde dolores de panza y diarrea con sangre.

Rolando Graña y Alina

Rápidamente, los llevaron al hospital donde finalmente Alina quedó internada. “Deseaba con todo mi corazón que eso me estuviera pasando a mí no a ella”, expresó Krüger dejando entrever el peso de la impotencia que cargaba como madre. Estas palabras resonaron como un eco de cualquier padre que alguna vez sintió impotencia al no poder aliviar el sufrimiento de su hijo.

Si bien existe un tratamiento para esta bacteria, pero la explicación que dio la productora de América es que el desenlace va a depender “solamente del destino”. Tras haber mejorado luego de varios días donde los análisis daban valores positivos, un control posterior dio fin a la paz que creyeron alcanzar pero la niña tuvo que ser internada nuevamente.

Giselle Krüger

En esta nueva internación fue que la familia logró que todo vuelva a la normalidad, con un intenso tratamiento Alina consiguió el alta definitiva. Giselle Krüger dejó salir todas las emociones acumuladas durante el transcurso de la enfermedad, en una carta abierta dirigida a su hija en su cuenta de Instagram.

“Hijita de mi corazón. Estoy asombrada por tu fortaleza”, inicia el posteó. “Desde que naciste supe que esto no iba a ser fácil, sin embargo, siempre logras sobreponerte a todo. Es admirable cómo afrontas las adversidades con una sonrisa siendo tan pequeña. Con vos no existe el vacío. No hay imposibles ni bajones”.

Alina y Giselle Krüger

A través de su conmovedor relato y con la experiencia vivida en los días de internación, la productora buscó generar conciencia en otras familias sobre los graves peligros del SUH y la importancia de estar atentos a cualquier sintomatología extraña en los niños. Además, también expresó su gratitud hacia el personal médico que atendió a su hija y hacia todas las personas que les brindaron apoyo.

En la actualidad, Alina hija del periodista Rolando Graña ya se encuentra bien y volvió a su vida normal, manteniendo por precaución, cuidados médicos. Giselle Krüger detalló que esta experiencia dejó marcada la familia para siempre y que seguirá trabajando en campañas de concientización sobre el Síndrome Urémico Hemolítico para apoyar a otras familias.

VDV